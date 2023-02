Nur wenige Stunden im Angebot: Apple MacBook Air M1 zum Bestpreis

Cyberport bietet im CyberSale das Apple MacBook Air mit 13,3 Zoll und M1 Chip für ganz kurze Zeit besonders günstig an.

Dieser Sale hat es in sich und er ist nur sehr kurze Zeit gültig. Solltet ihr allerdings gerade ein hervorragendes Notebook suchen und mit dem Apple-Kosmos leben können, dann ist das MacBook Air im Angebot bei Cyberport vielleicht genau richtig.

So lange gilt das Angebot und so gut ist es: Ihr könnt bis zum 17. Februar 2023 um 8:59 Uhr das Apple MacBook Air im CyberSale für nur 897€ kaufen. Damit spart ihr rund 50€ gegenüber dem nächstbesten Anbieter. Außerdem gab es den Laptop nur ein einziges Mal günstiger und das ist fast ein Jahr her (859€ war damals der Preis). Es ist somit der zweitbeste Preis jemals.

Zudem ist die Stückzahl limitiert. Es gibt nur 200 Stück im Angebot, wovon 149 zum Zeitpunkt dieses Artikel bereits verkauft sind. Es ist also möglich, dass das Angebot noch vor Ablauf der Zeit endet, weil es ausverkauft ist.

Das erwartet euch mit dem MacBook Air M1

Allen voran ist das MacBook Air 2020 13,3 Zoll groß und verfügt über den M1-Chip. Dank diesem erwartet euch ein sehr leistungsfähiges Notebook. Vor allem fürs Arbeiten im Home Office oder wenn ihr Anwendungen wie Photoshop und Co nutzt, ist es bestens geeignet. Zudem sind auch Spiele, die nicht allzu große Grafikansprüche haben gut spielbar. World of Warcraft zum Beispiel läuft auf sehr niedrigen Einstellungen.

Neben dem M1-Chip sind 8 GB RAM und eine 256 GB SSD verbaut. Das Display löst mit 2.560 x 1.600 Pixel auf. Eine 720p-Kamera ist integriert und das MacBook Air verfügt über einen HDMI- und einen LAN-Anschluss. Besonders interessant macht das MacBook Air, dass es ohne aktiven Lüfter auskommt. Entsprechend gibt es keine wirkliche Geräuschkulisse und ihr könnt flüsterleise damit arbeiten. Dazu soll der Akku bis zu 18 Stunden halten.

Wie gut das MacBook Air im Alltag ist, erfahrt ihr im Video des Technik-YouTubers Technikfaultier:

