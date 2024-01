Betrüger missbrauchen Counter-Strike-Profi für ein gefälschtes Giveaway – Dieser schimpft: „Stoppt die Verwendung meines Bildes“

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Der angesehene professionelle Counter-Strike-Spieler Oleksandr S1mple Kostyljev, der auf Twitch streamt, hat in einem X-Post (ehemals Twitter) YouTube dazu aufgefordert, Maßnahmen gegen Betrüger zu ergreifen, die sein Bild in den Vorschaubildern für gefälschte Werbegeschenke verwenden und so die Zuschauer täuschen.

