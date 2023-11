Die größte Bank der Welt musste ihre Geschäfte einen Tag lang über einen Kurier mit einem USB-Stick abwickeln

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ob sich der Kurier wohl zumindest ein ganz kleines bisschen gefühlt hat wie Joseph Gordon-Levitt im Action-Film Premium Rush aus dem Jahr 2012? Darin spielt Gordon-Levitt einen Adrenalin-Junkie und Fahrrad-Kurier, der einen brisanten Brief quer durch New York City transportieren muss und ins Visier aller möglicher finsterer Gesellen gerät.

Unterdessen versuchte die Bank, den Schaden zu begrenzen und die infizierten Systeme in Ordnung zu bringen. Bereits am Freitag konnten die Geschäfte wieder wie üblich auf die langweilige Art durchgeführt werden.

Wie sah diese Notlösung aus? Die aus der Not geborene Lösung bestand aus einem USB-Stick, der mit einem Kurier durch den Stadtteil Manhattan geschickt wurde, um die erforderlichen Daten für einen Vergleich an die am Handel beteiligten Parteien zu schicken.

Wie kam es dazu? Die US-Tochter der Commerce Bank of China – der weltweit größten Bank nach Gesamtvermögenswerten – wurde in der Nacht zum Donnerstag, dem 9. November 2023, Ziel eines Cyber-Angriffs. Im Verdacht steht Lockbit, eine Gruppe, die bereits Boeing und die Royal Mail, den nationalen Postdienst Englands, gehackt hat.

