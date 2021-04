CoD Warzone: Neues Update repariert die Map und kündigt mehr Nerfs an – Patch Notes

Das erste Update der Call of Duty: Warzone nach dem Season-Start ist da. Die Entwickler beheben ein paar miese Fehler und kündigen schon das nächste große Waffen-Balancing an. MeinMMO zeigt euch die Details.

Was ist das für ein Update? Am Mittwoch-Abend (28. April) brachte Call of Duty: Warzone ein neues Update. Mit dem Patch reparieren die Entwickler ein paar nervige Fehler und kündigen Nerfs für starke Waffen nach dem Season-Start an. Die wichtigsten Punkte:

Daneben gab es ein paar weitere Fixes für kleine Fehler, die sich im Spiel eingeschlichen hatten. MeinMMO zeigt euch die kompletten Patch Notes auf Deutsch.

CoD Warzone: Update 28.04. fixt die Map und das Adler-Event

Muss ich für das Update etwas herunterladen? Der Patch kam im Hintergrund und hat keine eigene Versions-Nummer. Ihr müsst also nur wenig runterladen oder euer Spiel erledigt das beim Starten von allein.

Was sagen die Patch Notes? Die Highlights sind definitiv der Fix des aktuellen Live-Events „Jagd auf Adler“ und die Map-Reparaturen. Doch es gibt noch weitere Anpassungen:

Beim „Jagd auf Adler“-Event sollte der Fortschritt nun korrekt gezählt werden

Die Aufträge des Adler-Events spawnen nun nicht mehr außerhalb der Map

Verschiedene Orte der Map Verdansk ’84 repariert, an denen man unter die Map kam/fiel

Fehler entfernt, der das Gasmasken-Overlay weiter anzeigte, obwohl die Maske verbraucht war

Epischer M82-Bauplan wurde mit Thermal-Visier angezeigt

MP5-Bauplan „Stacheldraht“ aus CoD MW ist nun kein Kisten-Loot mehr

Nachlade-Audio der Shadowhunter-Armbrust wiederhergestellt

Probleme mit dem Flugzeug im Übungs-Modus des Battle Royale behoben

Optischer Hintergrundfehler der Explosion im Norden wurde behoben

Die Entwickler reagierten damit relativ zügig auf Probleme mit der neuen Karte Verdansk ’84. Spieler glitchten sich unter die Map und konnten faire Spieler locker erledigen.

Wollt ihr euch die kompletten Änderungen selbst noch einmal ansehen, findet ihr hier den Link zu den englischen Patch Notes (via ravensoftware.com).

Warzone kündigt AMAX-Nerf an

Am Ende der Patch Notes zeigten die CoD-Macher dann noch einen kleinen Ausblick auf kommende Änderungen. Seit dem Start der Season 3 ist die Waffen-Meta so breit und offen wie lange nicht – doch den Entwicklern ist das noch nicht genug.

Warzone kündigt nämlich Nerfs für gleich drei Waffen an, die ihnen aktuell wohl etwas zu stark sind:

CR-56 AMAX – Sturmgewehr aus CoD MW

FARA 83 – Sturmgewehr aus Cold War

Bullfrog – Maschinenpistole aus Cold War

Außerdem schreiben die Entwickler, es wird „Anpassungen bei der ADS-Feuergeschwindigkeit von „Cold War“-Aufsätzen“ geben. Derzeit gelten die Waffen aus Cold War als mobiler und schneller im Battle Royale. Die Schießeisen aus Modern Warfare können da zum Teil nicht mithalten. Offenbar sind Änderungen geplant, die an dem Anvisier-Tempo einiger Aufsätze schrauben.

Möglich wären hier Anpassungen der Visiere selbst. Derzeit sind die Werte-Abzüge der meisten Visiere von Cold War sehr gering bis nicht zu spüren. Die Visiere aus Modern Warfare hingegen kommen alle mit kräftigen Nachteilen bei der Visier-Geschwindigkeit.

Wann die Nerfs kommen, lassen die Patch Notes offen. Möglich wäre aber bereits eine Implementierung mit dem regelmäßigen Playlist-Update heute am Donnerstag (29. April). Denn zumindest am AMAX-Nerf arbeiten die Entwickler wohl schon länger. Es gab bereits in den Patch Notes der Season 3 einen Kommentar zu der Waffe: „Kein König regiert für immer“.