Nach und nach scheinen die Sturmgewehre aus dem Fokus so einiger Spieler in der Call of Duty: Warzone zu verschwinden – LMGs sind die neuen heißen Eisen. MeinMMO stellt euch die 3 besten kurz vor und zeigt, welches zu eurem Spielstil passt. Dazu gibt’s auch gleich das passende Setup.

Welche LMGs sind gemeint? Die Bruen Mk9 kündigte es an und Fans der PKM wissen es schon lange: LMGs in der CoD: Warzone rocken.

Im Battle Royale nutzen viele Spieler eine Allround-Waffe, mit der sie sichere Kills auf mittleren Entfernungen erzielen und gleichzeitig im Nah- und Fern-Kampf abräumen können. Als Zweitwaffe dazu eine starke MP, mit der man in Nahkampf-Duellen die Nase vorn hat.

Bei der Auswahl der Allround-Waffe richtete sich die Aufmerksamkeit vieler Spieler nach Einführung der FiNN-LMG erneut auf die Maschinengewehre und möglicherweise haben sie nun ihren endgültigen Durchbruch – denn ganze 3 davon gehören nun zu den besten Waffen des Battle Royale:

FiNN-LMG

PKM

Bruen Mk9

Die drei Kollegen bringen dabei ihren eigenen Charakter mit und haben besondere Vor- und Nachteile. MeinMMO vergleicht die starken LMGs mit den besten Sturmgewehren und zeigt euch, welche zu eurem Spielstil am besten passt.

In der Warzone seid ihr bis auf die Zähne bewaffnet – Ein LMG in der Tasche kann hilfreich sein.

LMGs verteilen schwere Treffer und bieten Stabilität

Wo stehen die MGs beim Schaden? Geht’s um die Time-to-Kill (TTK), also die Zeit, die ein Gewehr braucht, um einen Gegner wegzupusten, halten die 3 MGs locker mit den besten automatischen Sturmgewehren der Warzone mit.

Den absoluten Top-Wert bietet hier die CR-56 AMAX (Galil): 476 ms mit Brusttreffern bei Feinden mit 3 Rüstungs-Platten. Doch das FiNN-LMG liegt nur hauchdünn dahinter – 482 ms dauert’s hier. Im Mittelfeld liegen PKM (560 ms) und M4A1 (594 ms). Ein gutes Stück dahinter ordnen sich die generften Überflieger ein: Bruen Mk9 kommt auf 638 ms und die Grau 5.56 auf 658 ms.

Wenn ihr mit der AMAX umgehen könnt, seid ihr in den meisten Situationen im Vorteil, weil ihre Kugeln echt reinhauen. Doch die Stabilität des schweren Sturmgewehrs lässt zu wünschen übrig. Hier drehen die LMGs auf. Ihr kriegt stabile Mord-Werkzeuge, die euch einen Haufen Kugeln und Reichweite liefern.

Verglichene Sturmgewehr-Setups mit dem längsten Lauf und Monolith-Schalldämpfer für die Reichweite. LMG-Setups hier aus dem Artikel. Quelle: truegamedata.com

Wie sieht’s mit der Mobilität aus? Ein LMG zu spielen, heißt meist auch, etwas gemächlicher unterwegs zu sein. Bei der Zeit ins Visier (ADS) und der Lauf-Geschwindigkeit sind die niedrigeren Werte bei einigen Setups deutlich spürbar. Hier solltet ihr für euch einen guten Mittelweg finden und überlegen, ob ihr zum Beispiel bei der PKM auf den längsten Lauf verzichtet und dafür etwas mobiler unterwegs seid.

Ein Problem haben die LMGs – Feuerverzögerung: Was die TTK oben allerdings nicht berücksichtigt, ist der „Open Bolt Delay“. Dabei handelt es sich um eine Feuerverzögerung, nachdem ihr den Trigger gezogen habt. Bei allen 3 LMGs dauert es 67 ms, bis ihr feuert, nachdem der Abzug gedrückt wurde. In sehr kritischen Situationen kann das auch mal den Unterschied ausmachen. Leider ein kleiner Nachteil der meisten LMGs.

FiNN-LMG mit Setup – Überragende Leistung auf mittlerer Reichweite

Warzone FiNN Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Weitschuss Konträr

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 5,56 NATO 100-Schuss-Gurt

Was kann das LMG? Die neuste Waffe bei CoD kam mit dem „Season 5 Reloaded“-Update und schlägt voll in der Warzone ein. Dank ihres außerordentlichen Schadens gepaart mit dem angenehmen Handling zerreißt ihr Feinde förmlich, die unter eurem Feuer stehen.

Richtig stark ist sie auf mittlere Distanz. Ihr trefft eure Feinde ohne Probleme und seid bis 60 Meter gegen andere Allround-Waffen im Vorteil, wenn ihr ungefähr zur gleichen Zeit anfangt, zu feuern. Gefährlich wird es aber, wenn ihr erst ins Visier müsst. Mit einem Reichweiten-Setup geht das FiNN-LMG eher langsam ins Visier und verliert so etwas von ihrer Stärke.

Für wen eignet sich dieses Setup? Wenn euch eure Haupt-Waffe vor allem sichere Kills auf mittleren Entfernungen bringen soll, könnte das FiNN euer neuer Top-Pick werden. Mit diesem Setup hier erinnert sie an die stabile M13, bringt aber deutlich mehr Schaden mit, als das eher schwache Sturmgewehr.

Sie ist allerdings etwas langsam beim ADS-Tempo, was sie im Nahkampf schwächeln lässt. Durch ihre hohe Feuerrate ist es zudem schwierig, sie auf größeren Distanzen stabil zu halten.

Das neue FiNN-LMG bietet große Anpassungs-Möglichkeiten, die sie für andere Einsatzbereiche ebenfalls tauglich machen. Das Setup hier bringt jedoch hervorragende Leistung auf der wichtigen mittleren Distanz in der Warzone und hat es deshalb in die Liste geschafft.

Pro Starker Schaden

Richtig stabil auf kurze und mittlere Entfernungen Contra Niedriges ADS-Tempo für den Nahkampf

Hohe Feuerrate nervt beim Fernkampf

PKM mit Setup – Etwas wacklig, aber stabile Werte

Warzone PKM Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Schwerer 25,9″-Lauf

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Haltegriff

Was kann das LMG? Die PKM bietet einen starken Mittelweg aus Stabilität und Schaden. Dazu kommt, dass ihr Schaden fast auf allen Reichweiten konstant bleibt. Der Schaden in die Brust verringert sich nur einmal von 34 auf 30 (mit diesem Setup bei 39 Meter) und so gehört sie ab 60 Meter zu den schmerzhaftesten Allround-Waffen im Spiel.

Stärkstes LMG in CoD Modern Warfare – Beste Aufsätze und Setups zur PKM

Für wen eignet sich dieses Setup? Wenn ihr euch für den etwas kürzeren „Schweren 25,9“-Lauf entscheidet, kriegt ihr hier ein LMG, dass euch auf allen Distanzen helfen kann. Die ADS-Zeit ist grade noch O.K. und auch Treffer auf große Entfernungen sind möglich. Dabei bietet die PKM von allen 3 MGs hier auf der Liste allerdings den kräftigsten Rückstoß.

Sucht ihr also eine Waffe, die auf allen Entfernungen ordentlich austeilt, und seid bereit, dafür den etwas spürbareren Rückstoß in Kauf zu nehmen, versucht die PKM.

Pro Ordentlicher Schaden auf alle Entfernungen

Braucht lange, bis das Magazin leer Contra Langes Nachladen

Schon etwas wacklig

Bruen Mk9 mit Setup – Der goldene Mittelweg

Warzone Bruen Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Summit 26,8″

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x-Visier

Munition: 60-Schuss-Magazin

Was kann das LMG? Mit der Bruen trefft ihr Gegner auf allen Entfernungen und seid dabei ähnlich mobil, wie mit einem Sturmgewehr. Das 60-Schuss-Magazin verwandelt das LMG in einen außerordentlich handlichen Hybriden und kommt bei der ADS-Zeit mit dem kleineren Magazin auf Sturmgewehr-Niveau.

Für ein paar Wochen war dieses Teil die Überwaffe in der Warzone, doch nach 2 Nerfs hat sie wohl ihren Platz in der Mitte der starken Waffen gefunden. Sie ist nicht mehr OP, macht aber immer noch ihre Arbeit und glänzt vor allem mit ihrer Stabilität. Der Schaden lässt allerdings zu wünschen übrig.

Bruen Mk9 in CoD MW & Warzone – Die besten Aufsätze und Setups für das neue LMG

Für wen eignet sich dieses Setup? Die Bruen lässt sich jetzt gut mit der Grau 5.56 vergleichen. Ihr nehmt den geringeren Schaden in Kauf, trefft dafür aber auch auf große Entfernungen die Feinde sicher. Dazu kommt eine angenehme Zeit ins Visier.

Sucht ihr einen stabilen Begleiter, der zwar nicht so hart trifft, dafür aber sicher, dann ist die Bruen Mk9 eure Wahl.

Pro Schön stabil

Mobiler Sturmgewehr-Hybrid (60-Schuss-Magazin) Contra Niedriger Schaden

Anstrengende Herausforderung zum Freischalten

Wenn ihr die 3 Setups im Einsatz sehen wollt, schaut euch das englische Video des CoD-YouTubers „WhosImmortal“ an. Er verglich die 3 Waffen und zeigt Gameplay mit den Kombinationen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Bei der Wahl ihrer Werkzeuge greifen viele Spieler nach den besten Waffen der Warzone, um nicht im Nachteil zu sein. Doch nach einigen Nerfs rücken die Schießeisen bei Call of Duty näher zusammen und der eigene Spielstil und die Vorlieben spielen so eine immer größere Rolle.

Solange eine automatische Waffe ein gewisses Maß an Stabilität mitbringt, wird sie spannend für das Battle Royale und die 3 Kandidaten hier bringen zusätzlich noch interessante Eigenheiten. Doch für manch einen werden es trotzdem nur Sturmgewehre in die engere Auswahl schaffen – 3 starke Sturmgewehr-Alternativen zur stabilen Bruen findet ihr hier.