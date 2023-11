CoD MW3: Alle Maps für den Multiplayer 2023 in der Übersicht

In Call of Duty: Modern Warfare 3 erwarten euch zum Release 20 Maps im Multiplayer. Alle Maps in 2023 und wie sie heißen, erfahrt ihr hier in der Übersicht auf MeinMMO.

Wie viele Maps wird es in CoD MW 3 geben? Activision hat sich selbst zu den Maps in CoD MW3 geäußert und in ihrem Blog-Post klargestellt, dass ihr zum Start 20 Maps für den Multiplayer zur Verfügung habt:

6v6-Maps Afghan Derail Estate Favela Highrise Invasion Karachi Quarry Rundown Rust Scrapyard Skidrow Sub Base Terminal Underpass Wasteland



Battle Maps Levin Resort Orlov Military Base Popov Power Operation Spearhead



Bei dem Großteil dieser Maps handelt es sich um Reskins, einst ikonischer Schlachtfelder, die Spieler noch von den Vorgängern von MW2 und MW3 kennen sollten. Bekannte Schauplätze wie Rust oder Terminal finden somit erneut ihren Weg zurück in die Community von CoD und das mit einer besseren Grafik.

Ihr habt den Trailer zum Multiplayer von MW3 verpasst? Dann haben wir genau das richtige für euch:

Kommen neue Maps hinzu? Activision selbst schrieb in seinem Blog-Post, dass viele bekannte Maps aus Modern Warfare 2 wie Farm 18, Mercado, und Shoot House es in Modern Warfare 3 schaffen werden. Es handelt sich dabei dann auch um Reskins der Maps, die dann in speziellen Playlisten für die Spieler angeboten werden, je nachdem, welche Season derzeit aktiv ist.

Es sollen dann weitere Oldies zurückkehren, doch welche das sind, ist noch nicht bekannt. Es ist zudem auch nicht bekannt, ob Activision an nagelneuen Maps arbeitet und diese in den kommenden Seasons veröffentlichten wird.

Sollte sich jedoch etwas regen, werden wir euch darüber in Kenntnis setzten. Was haltet ihr von den alten Maps, die in einem frischen Glanz zurückgekehrt sind? Findet ihr sie gut oder hättet ihr euch lieber neue Maps gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

CoD MW3: 5 der besten Waffen und wie ihr sie perfekt ausrüstet