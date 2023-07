Das putzige Mobile-Strategiespiel Castle Clash feiert seinen 10. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt’s eine Menge nützliche Goodies und sogar ein neues iPhone könnt ihr gewinnen!

Was ist Castle Clash? Castle Clash ist ein kunterbuntes Mobile-Strategiespiel von IGG. Darin erbaut ihr euer eigenes Königreich und tretet unter anderem gegen andere Spieler oder KI-Gegner an.

Das Spiel liefert euch eine große Vielfalt an Helden: Jeder davon verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die ihr noch weiter aufrüsten könnt. Castle Clash bietet regelmäßige Updates und Events, bei denen ihr tolle Belohnungen verdienen könnt. Eines davon ist das große 10-jährige Jubiläum des Spiels im Juli 2023.

Das alles gibt’s zum Jubiläum

Zum 10. Geburtstag bietet euch Castle Clash eine ganze Reihe von besonderen Features, Goodies und Preisen.

Die Jubiläums-Großverlosung & andere Geburtstagsgoodies

Zum Jubiläum gibt’s neue Aufgaben. Wenn ihr die erledigt, bekommt ihr Los-Tickets. Wenn ihr diese einlöst, besteht jedes Mal die Chance auf einen großen Hauptgewinn. Darunter sind Goodies wie ein iPhone 14 Pro, das In-Game-Reward Malefica, ein iPad der 9. Generation und vieles mehr.

Wenn ihr euch einloggt, erhaltet ihr zudem besondere Jubiläumsbelohnungen. Es lohnt sich also, regelmäßig ins Spiel zu gucken, denn auch seltene Skin-Überreste sind unter den Prämien.

Außerdem erhöht ihr durch regelmäßiges Anzünden des Geburtstagskuchens das Party-”Fieber” des ganzen Servers. Ist das Fieber hoch genug, gibt’s am Tag des Jubiläums (25. Juli) noch mehr Boni und Rabatte.

Der persönliche Jahresrückblick

Seit Castle Clash 2013 gestartet ist, hat sich viel getan. Daher bekommt ihr als Veteranen-Spieler nun eine eigene, persönliche Zusammenfassung der Castle-Ära. Ihr werdet kaum glauben, was alles in der Zwischenzeit passiert ist.

Krönung der Zusammenfassung ist eure persönliche Statistik. Darin findet ihr allerhand kuriose Aufstellungen, darunter wie oft ihr euch eingeloggt oder wie viel Gold ihr verdient habt.

Ebenfalls cool: vom 14. Bis zum 21. Juni fand das Welt Reben Event statt, bei dem sich 20 Top-Gilden und 30 herausragende Clasher hervortreten. Diese Gewinner wurden auf großen LED-Screens an berühmten Gebäuden auf der ganzen Welt gezeigt, darunter auch hier in Deutschland in Hamburg.

Neuer Held & Besondere Events

Dazu gibt’s noch mehr coole Features und Events:

Neue Heldin Melody

Veteranenspieler, die sich erneut einloggen, können an einer speziellen Schatzjagd teilnehmen und besondere Goodies abstauben. Es besteht auch eine Chance, Amazon-Geschenkgutscheine zu bekommen.

Eine spezielle Jubiläumsshow. Dabei könnt ihr besondere Deko erwerben.

Täglich könnt ihr neue Jubiläumsmonster finden und deren Schätze looten

Im nächsten Halbjahr kommt ebenfalls eine neue Kooperation mit Kung-Fu-Panda ins Spiel. Haltet also die Augen offen!

Es gibt also eine Menge neuer Features und Goodies zum Jubiläum von Castle Clash. Holt euch noch heute das Spiel für IOS oder Android und feiert mit! Es hat sich nie mehr gelohnt, ein Clasher zu werden!