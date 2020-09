Als Profi steht man im Mittelpunkt vieler Medien und Zuschauer, muss sich in Interviews äußern und seine Organisation positiv repräsentieren. Wer das nicht tut, kann seine gesamte Karriere ruinieren, wie es der Call of Duty-Profi Daunte „Sibilants“ Gray getan hat.

Was gehört zu einem Profi-Spieler dazu? Wer Profi-Spieler im E-Sports verfolgt, könnte auf die Idee kommen, dass nur das reine Zocken von Videospielen Teil des Berufs ist und die Siege bei Turnieren im Vordergrund stehen. Doch in der Regel gehört mehr zum Leben eines Profis dazu, auch aus Sicht der Organisation. Denn nur mit Preisgeldern könnten sich wohl die wenigsten Teams halten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wenn ihr kein offizielles Turnier spielt, bringt ihr nichts für eure Organisation ein. Das klingt fürchterlich, aber es ist wahr, da ihr entweder schrecklich in Interviews seid oder sie gar nicht erst machen wollt, ihr keine Präsenz in den sozialen Medien habt, […] ihr bringt einfach keine Markenbindung für eure Organisation …

Was ist das Problem? In Zeiten von Corona kam es in CS:GO zu deutlich weniger Turnieren. Daran mussten sich die Teams und Spieler erstmal gewöhnen. Im Rahmen eines Podcasts bei HLTVorg sprach der Caster SPUNJ über die Umgewöhnung und wurde dabei recht emotional.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 × = 35

Insert

You are going to send email to