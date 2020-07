18-jähriger CoD-Spieler ruiniert sich Profi-Karriere, weil er die Fassung verlor

Der Call of Duty-Profi Daunte „Sibilants“ Gray (18) von Atlanta FaZe galt als großes Talent. Doch er hat sich in einem Turnier offenbar so aufgeregt, dass er sich homophob geäußert hat und damit fürs Erste seine Karriere ruiniert: Aus der riesigen E-Sport-Organisation FaZe ist er rausgeflogen.

Das ist passiert: Sibilants spielte mit seinem Team Atlanta FaZe ein Trainings-Match auf Akademie-Niveau gegen die Chicago Huntsmen. Dabei soll der Spieler in einem Twitch-Stream nach einem Rundensieg gegen die Fans von Chicago Huntsmen geschossen haben. Dort soll dann auch eine homophobe Beleidigung gefallen sein, berichtet Dexerto.

Es hieß dann auf reddit, die „Fans von Chicago müssten wohl in seinen Kopf gekommen sein“ – die müssen ihn wohl gereizt haben.

Atlanta FaZe duldete die homophobe Beleidigung nicht und hat den 18-jährigen Profi aus ihrer Akademie geschmissen.

Auf Twitter reagierte Sibilants dann erst ziemlich genervt und beleidigend. Erst später entschuldigte er sich kleinlaut für seine Aktion.

Junger Profi erst sauer, doch dann einsichtig

Das schreibt Sibilants auf Twitter: Der Profi schien anfangs, direkt nach seinem Rauswurf aus FaZe, überhaupt nicht einsichtig und teilte weiter aus. In bereits gelöschten Tweets bezeichnete er das Gaming als „Zeitverschwendung“ und bestätigte, dass er nicht mehr bei FaZe ist.

Ironischerweise erklärte er, offenbar völlig tilt, dass er es keinesfalls zulassen wird, dass ihn irgendwelche gegnerischen Fans beeinflussten könnten.

Dazu schreibt er noch klare Botschaften an seine Hater: „F jeden, der gegen mich ist, ihr selbst habt euch in diese Scheiße geritten.“

Seine Aussagen erklärt er damit, dass er niemals das perfekte Bild für die sozialen Medien abgeben wird und er sich nicht verändern werde.

Der mittlere Tweet ist mittlerweile gelöscht. Quelle: Dexerto

Hier zeigt er Einsicht: Erst zwei Stunden nach seinen wütenden Tweets veröffentlicht der Spieler eine Entschuldigung (via twitter). Dort zeigt er sich deutlich einsichtiger und sagte Dinge wie „Ich habe es vermasselt. Ich hätte nicht sagen sollen, was ich gesagt habe, und deshalb habe ich alles verloren.“

Außerdem entschuldigt er sich bei der LGBTQ-Gemeinschaft und sagt, dass er niemanden von der Community beleidigen wollte. Dann folgt noch eine Entschuldigung an FaZe, seine Community und alle Leute, die ihn unterstützt haben. Er werde zurückkommen, so Sibilants.

Doch selbst nach seiner Entschuldigung twittert der Profi fleißig weiter und fragt schon, welchem neuen Team er sich denn anschließen soll. Außerdem sagt er „Mein FaZe-Team hätte Meisterschaften gewinnen können.“

My FaZe team would’ve won champs too smh 😔😔😔😔 — Sib (@Sibilants_) July 24, 2020

Großer Druck auf junge Profis

Was steckt dahinter? In der eSports-Szene sind vor allem junge Spieler unterwegs. Viele von ihnen sind sogar noch jünger als 18 Jahre. Ein Teenager hatte zuletzt die Schule geschmissen und verdient zum Teil mehr als sein Vater.

Es lastet ein großer Druck auf den Spielern, den viele von ihnen nicht direkt sehen oder mit dem sie umgehen können. Immerhin zocken sie weiterhin ihre Videospiele, doch nun schauen ihnen dabei Tausende zu.

Im normalen Gaming ist es für viele normal, sich dem Moment hinzugeben, mal auszurasten und zu flamen. Doch Beleidigungen, die unter Freunden vielleicht nicht ernst genommen werden, werden in der Öffentlichkeit ganz anders aufgenommen werden.

Viele junge Spieler sind noch nicht mit der Tragweite vertraut, die solche Aussagen und Tweets mit sich ziehen. Die 15 Minuten Wut-Anfall, die normalerweise am nächsten Tag vergessen sind, haben in der „echten Welt“ langfristige Konsequenzen.

So steht es jetzt um Sibiltans: Der junge Profi hat sich mit seinen Aussagen erstmal einige Steine in den Weg gelegt. Es ist fraglich, ob in naher Zukunft eine andere eSports-Organisation den Spieler unter Vertrag nimmt. Immerhin verbindet man mit ihm nun diese negativen Aussagen und es ist in der Regel kein Mangel, an starken, jungen Talenten.

Das scheint besonders ärgerlich für Sibiltans zu sein, denn der Spieler war in den Turnieren richtig gut. Schaut man in seine noch kleinen Turnier-Statistiken, sieht man immerhin ausschließlich 1. und 2. Plätze. Sein Team stimmte also und es ist umso ärgerlicher, dass er sich seinen Weg nun selbst mit diesen Aussagen verbaut hat.

Im Video hatte Profi FaZe Jarvis damals weinend über seinen Bann gesprochen.

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, in denen junge Profis durch unüberlegte Handlungen ihre Karriere ruiniert haben. Der bekannteste Fall dürfte wohl der um FaZe Jarvis sein. Dieser nutzte laut eigenen Aussagen einen Aimbot in Fortnite als Experiment und zur Unterhaltung. Am Ende wurde er von Epic mit einem lebenslangen Bann bestraft. Zur damaligen Zeit war Jarvis gerade mal 17 Jahre alt.

Der Fall sorgte damals für großes Aufsehen, weil er gut die Situation in den aktuellen eSports-Organisationen zeigt. Dort sind viele junge Leute unterwegs, die nicht immer mit dem Druck umgehen können.