Ist Stirb Langsam ein Weihnachts-Film? Das sagen die Verantwortlichen und Bruce Willis

Die einen schauen Kevin – Allein zu Haus an den Feiertagen, die anderen bevorzugen Der Grinch und manche sagen: Stirb langsam ist doch der perfekte Weihnachts-Film. Was das Team hinter dem Actionfilm darüber denkt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Stirb langsam (Originaltitel: Die Hard) ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1988, bei dem John McTiernan Regie führte. Das Drehbuch schrieben Jeb Stuart und Steven E. de Souza. In Stirb langsam geht es um den Polizisten John McClane (Bruce Willis), der im Alleingang den Kampf gegen Gangster aufnimmt, die ein Hochhaus besetzen.

Jedes Jahr läuft Stirb Langsam im deutschen Fernsehen: Auch 2023 war es wieder soweit:

Sat1 zeigte Stirb Langsam 1 und 2 am 23.12. von 20:15 Uhr bis 01:30 Uhr.

Wer das verpasst hat: Am 26.12. läuft von 22:50 bis 3:35 Uhr die Wiederholung, wieder auf Sat 1.

Zwischen dem 27.12. und dem 30.12. zeigt Vox Stirb Langsam 3, 4 und 5.

„Es ist ein verdammter Bruce-Willis-Film“

Was sagt Bruce Willis auf die Frage? In einem eineinhalbminütigen Roast auf dem YouTube-Kanal von Comedy Central erklärt Bruce Willis, der die Hauptrolle in Stirb langsam spielt, am 30. Juli 2018 kurz und knapp, was er darüber denkt, dass der Actionfilm ein Weihnachtsfilm sein soll:

Ich mache diesen Roast aus einem einzigen Grund. Um etwas ein für alle Male zu klären. Jetzt hört bitte sehr aufmerksam zu. „Stirb langsam“ ist kein Weihnachtsfilm! Es ist ein verdammter Bruce-Willis-Film. Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke – an euch alle. Gute Nacht!

Aber auch der Regisseur John McTiernan hat eine Antwort auf die Frage. Am 5. August 2022 spricht er in Folge #526 mit den Gastgebern des Empire Film Podcast über die Debatte (via screenrant.com).

Was sagt der Regisseur dazu? In der Podcast-Folge habe John McTiernan laut Screenrant gesagt, es sei nicht an ihnen, das zu sagen, sondern an dem Publikum. „Wenn die Zuschauer entscheiden, dass [Stirb langsam] ein Weihnachtsfilm ist, ist es ein Weihnachtsfilm.“ Es habe sich so herausgestellt.

Aber die Tatsache, dass es ein Weihnachtsfilm war, hatte viel damit zu tun, dass er aus der Ferne betrachtet sehr politisch ist. Und der einzige Grund, warum das überlebt hat, war, dass die Leute im Studio, die das verhindert hätten, getäuscht wurden, weil sie dachten, es sei nur ein Actionfilm über eine Weihnachtsparty, die schiefgeht. Quelle: screenrant.com

Reginald VelJohnson spielt in Stirb langsam die Rolle von Sergeant Al Powell und war somit der Schauspielkollege von Bruce Willis. Allerdings liegt seine Meinung zu dem Thema näher an der des Regisseurs, als an der von Bruce Willis.

Was sagt der Schauspieler dazu? Gegenüber ComicBook.com habe Reginald VelJohnson im Dezember 2021 in einem Gespräch gesagt, er habe während der Dreharbeiten nicht mal daran gedacht, dass Stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist.

Ich wusste, dass es im Film ein weihnachtliches Thema gab, aber es war nicht der Schwerpunkt des Films. Und mir wurde nie wirklich bewusst, dass es ein Weihnachtsfilm werden würde, bis mir das Publikum sagte, dass es einer ist. Und als das Publikum sagte, dass es ein Weihnachtsfilm ist, sagte ich, ‘Ja, ja verdammt. Es ist ein Weihnachtsfilm, was auch immer ihr möchtet. Solange ihr den Film guckt, bin ich damit einverstanden.’ Aber jetzt, da es zu einem Weihnachtsfilmthema geworden ist, ist es mir recht. Sie haben ihn jedes Weihnachten gezeigt, und das ist in Ordnung für mich. Ich habe damit kein Problem. Quelle: comicbook.com

Selbst die Crew hinter Stirb langsam scheint sich nicht einig darüber zu sein, ob der Actionfilm nun ein Weihnachtsfilm ist, oder nicht. Letztendlich kann das offensichtlich jeder für sich selbst entscheiden.

Wusstet ihr, dass einige der größten Hollywood-Legenden im Actionfilm-Bereich das Rollenangebot zu Stirb langsam abgelehnt haben? So war Bruce Willis dann am Ende der Glückliche, der durch die Hauptrolle einen enormen Karrieresprung erfahren hat:

