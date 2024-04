„Es ist komplett seine Schuld“ – Legendärer Schauspieler sagt, Joaquin Phoenix war wahrlich furchtbar als Napoleon

Bei einem Event fand Brian Cox harsche Worte für die Schauspielleistung von Joaquin Phoenix in dem Historiendrama Napoleon.

Wer ist Brian Cox? Brian Cox ist ein bekannter, mehrfach ausgezeichneter Schauspieler, der bereits in zahlreichen Hollywood-Filmen und großen Serien mitspielte. So kennt man ihn etwa als William Stryker in X-Men 2 oder als Logan Roy in Succession.

Jedoch teilte der Schauspieler laut The Standard beim HistFest neulich ordentlich aus und kritisierte Joaquin Phoenix (Joker, Her) heftig für seine Darstellung in Napoleon, einem Historiendrama von Ridley Scott, das im November 2023 erschienen war.

Hier seht ihr den Trailer zu Napoleon mit Joaquin Phoenix:

Brian Cox fand harsche Worte für den Napoleon-Darsteller

„Furchtbar. Es ist furchtbar. Eine wahrlich furchtbare Leistung von Joaquin Phoenix“, meinte Brian Cox über die Darstellung des Schauspielers von Napoleon.

Weiter schoss er gegen den Joker-Star: „Es ist wirklich entsetzlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.“

Die Schuld für die schlechte Leistung sah der Succession-Star dabei allein beim Schauspieler und war der Meinung, dass er einen selbst einen viel besseren Napoleon abgeliefert hätte:

Ich denke, es ist ganz allein seine Schuld, und ich glaube nicht, dass Ridley Scott ihm dabei hilft. Ich hätte die Rolle viel besser gespielt als Joaquin Phoenix, das kann ich Ihnen sagen. Man kann sagen, es ist ein gutes Drama. Nein – es sind Lügen. Brian Cox, Quelle: The Standard

Danach ging Brian Cox noch einen Schritt weiter und macht sich über den Namen des Napoleon-Darstellers lustig: „Ich finde, er hat einen guten Namen. Joaquin … whackeen … whacky. Es ist eine schrullige Leistung.“

Joaquin Phoenix werdet ihr dieses Jahr in Joker 2: Folie à deux sehen. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Erster Trailer zu Joker 2 mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix ist da: Alle Infos zur Musical-Fortsetzung wie Release und Handlung

Doch nicht nur die Leistung von Joaquin Phoenix wurde von ihm an diesem Abend auseinandergenommen. Brian Cox ließ sich etwa auch über Braveheart aus und kritisierte, wie wenig sich der Film an historische Ereignisse hielt:

„Braveheart ist ein Haufen Blödsinn“, meinte der Schauspieler. „Mel Gibson war wunderbar, aber es ist ein Haufen Lügen. Er hat die französische Prinzessin nie geschwängert. Es ist Schwachsinn, dieser Film.“

Der Regisseur von Napoleon, Ridley Scott, schoss auch schon in einem Interview gegen die französischen Kritiker, die den Film Napoleon negativ bewerteten: Der Regisseur von Alien reagiert auf Kritik an seinem neuen Film: „Franzosen mögen sich nicht mal selbst“