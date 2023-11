BlizzCon 2023: Schaut unseren Livestream und gewinnt tolle Preise

Live zur großen BlizzCon in den USA streamen wir die Show und begleiten euch im Studio wie auch vor Ort durch das Programm. Erfahrt hier alle Neuigkeiten von Blizzard!

Um was geht es bei der BlizzCon? Vom 3. bis zum 4. November 2023 findet in Anaheim in den USA erneut die große BlizzCon statt. Das ist die hauseigene Convention von Blizzard und seit jeher das Highlight des Jahres für alle Fans des Studios und deren Spielwelten. Für gewöhnlich werden dort lang ersehnte Neuerungen, wie kommende WoW-Erweiterungen und neue Spiele, angekündigt.

Wenn ihr nicht ohnehin direkt in den USA am Start seid, könnt ihr die BlizzCon 2023 auch bequem von Zuhause aus im Livestream oder mit vielen anderen Fans zusammen bei einer Viewing-Party in Hamburg erleben.

Die BlizzCon 2023 im GameStar Livestream

Wann geht’s los? Am Freitag, dem 3.11 um 18 Uhr MEZ könnt ihr unseren Livestream von der BlizzCon mitverfolgen.

Wo läuft es? Ihr könnt den GameStar-Livestream auf unserem GameStar-Twitch-Kanal sehen.

Was gibt es zu sehen? Wir schauen uns im Livestream die Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2023 an. Dazu begleiten wir das Panel zu WoW – What’s Next.

Als Host führt euch Michael Graf durch den Livestream und begrüßt zusätzlich den Streamer metashi12 als Gast und WoW-Experten im Studio. Wir schalten außerdem live zur BlizzCon in die USA, wo uns Julius Busch und Benedict Grothaus von MeinMMO die Stimmung vor Ort näher bringen und ihre Einschätzung zum jeweils Gezeigten wiedergeben. Während des Livestreams werden zudem tolle Preise von Blizzard an euch verlost.

Die BlizzCon 2023 als Event erleben – Die Hamburg Viewing Party

Wer lieber mit anderen Fans zusammen die BlizzCon zelebrieren will, aber dazu nicht bis nach Amerika reisen möchte, der kann in Hamburg die Convention live im Rahmen einer Viewing-Party erleben.

Wann findet es statt? Die Viewing-Party startet am 03.11.23 um 18 Uhr MEZ.

Wo muss ich hin? Reist nach Hamburg und sucht das Hamburger Ding beim Nobistor 16 auf. Der Eintritt ist kostenlos, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Tickets und ihr braucht eines, um hereinzukommen.

Was wird da geboten? Vor Ort erwarten euch vier verschiedene Quests mit coolem Loot sowie allerhand Cosplayer*innen. Dazu gibt’s eine Gamingzone, wo ihr die neuesten Blizzard-Games zocken könnt. Getränke sind für alle Gäste vor Ort frei. Alle weiteren Infos zum Event und Tickets findet ihr hier.