Sony verschenkt „Black Lives Matter“-Theme für die PS4 – Das passt nicht jedem

Wer mag, kann sich jetzt kostenlos ein spezielles Theme zu „Black Lives Matter“ für die PlayStation 4 holen. Sony stellt das PS4-Theme kostenlos zur Verfügung, aber diversen Spielern passt es gar nicht. Lest hier, welche kontroverse Situation entsteht und wie ihr das Theme bekommt.

Was hat es mit dem Theme auf sich? Sony hat jüngst ein kostenloses Thema für die PlayStation 4 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Theme zur Black-Lives-Matter-Bewegung.

Das Theme verändert euer User-Interface bei der PS4 und besteht aus einem schwarzen Hintergrund. Symbole sind in kontrastreichem Gelb gehalten. Im unteren Bildschirm seht ihr drei gelbe Streifen mit der Aufschrift „Black Lives Matter“. Eine schwarze Faust rundet das Bild ab.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wie bekommt man das Theme? Das kostenlose Theme bekommt ihr einfach über den PS Store unter diesem Link hier. Das Theme ist für die PS4 gedacht. Ob es bei der kommenden PS5 auch funktioniert oder ob es dafür eine eigene Version gibt, ist noch nicht bekannt.

BLM kommt nicht überall gut an

Was ist eigentlich BLM genau? Mit dem Theme können Befürworter der BLM (Black Lives Matter) Kampagne ihre Solidarität mit der Bewegung ausdrücken. Hinter BLM steht eine Kampagne, die Aufmerksamkeit für die Missstände gegenüber People of Colour (PoC) lenken will.

Gerade in den USA kam und kommt es immer wieder zu Übergriffen auf People of Colour. Gerade bei Polizeikontrollen und der Strafverfolgung kommen oft People of Colour zu Tode. Das prominenteste Beispiel war der Tod von George Floyd, der von einem Polizisten bei der Festnahme getötet wurde.

Daraufhin gab es landesweit Proteste und Ausschreitungen. Außerdem haben viele Firmen, auch in der Gaming-Branche, auf vielfältige Weise die Bewegung unterstützt und Aufmerksamkeit generiert. Die Aktion von Sony reiht sich hier in eine lange Liste von Aktionen ein. Unter anderem stehen auch MeinMMO und Webedia hinter BLM.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Auch wir stehen hinter BLM.

Wie sind die Reaktionen auf das Theme? Ein politisches Thema wie BLM sorgt für kontroverse Diskussionen bei den PlayStation-Usern. Wer die Bewegung gut findet, hatte kein Problem damit und nahm das Angebot um das kostenlose Theme gerne an.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es gibt jedoch auch User, die es nicht gut fanden. Zum einen stört es manche Gamer, dass ihr Hobby mit politischen Themen aus der echten Welt versetzt wird. Diese Spieler wollen explizit einen Rückzugsraum, in dem sie sich entspannen können und ihre Ruhe vor den Problemen und Nöten der echten Welt haben.

Für sie haben solche Dinge wie BLM oder auch LGBTQ und Co. nichts im Gaming verloren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wieder andere Spieler sind spürbar feindselige gegenüber BLM eingestellt und werfen der Bewegung vor, unter anderem eine terroristische oder marxistische Vereinigung zu sein, die nichts Gutes im Schilde führt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Gerne hört man von solchen Leuten stattdessen den Spruch „All Lives Matter“, den sich User statt dem BLM-Thema wünschen würden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Andere User sind derart erzürnt übe die Aktion von Sony, dass sie sich jetzt eine Xbox Series X statt der neuen PS5 hohlen wollen. Denn Microsoft habe angeblich kein BLM-Theme angeboten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Bei all der Aufregung um das Theme sollte man aber nicht vergessen: Es ist kostenlos und man muss es nicht verwenden.

Wer keine Lust auf das Theme und die dahinterstehende Bewegung hat, kann auch einfach darauf verzichten, es zu installieren.