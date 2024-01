„Größter Reinfall in der Geschichte des Fernsehens“ – Zahlreiche Fans schimpfen, weil Better Call Saul keinen einzigen Emmy gewann

Trotz insgesamt 53 Nominierungen ging die Spin-off-Serie von „Breaking Bad“, „Better Call Saul“, bei den Emmy-Verleihungen leer aus. Nun lassen Fans ihrem Ärger über X.com und Reddit Luft.

Gestern, am 15. Januar 2024, wurden der wichtigste Fernsehpreis in den USA verliehen: die Emmys. Trotz ganzer 53 Nominierungen ging Better Call Saul völlig leer aus und stellt damit einen neuen Negativ-Rekord auf:

Sie ist jetzt die meist nominierte Serie bei den Emmys, ohne einen einzigen Sieg ergattert zu haben. Mehr zur großen Emmy-Niederlage von Better Call Saul könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Einen Tag nach der Preisverleihung melden sich jetzt zahlreiche Fans der Serie über soziale Netzwerke zu Wort – Sie sind sauer.

Hier seht ihr einen Trailer zu Better Call Saul:

Fans können die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen

Was schreiben die Fans? Viele Fans reagieren wütend und enttäuscht über die Neuigkeit, dass Better Call Saul keinerlei Emmy ergattern konnte.

Ihrer Meinung nach hätte es die Serie insgesamt, aber auch die einzelnen Schauspieler besser verdient. So sagen viele etwa, die Serie sei eines Preises „beraubt worden“, den andere Serien abgreifen konnten.

Hier haben wir euch einige Kommentare gesammelt:

BBCS0 auf Twitter: „Dass Bob Odenkirk nie einen Emmy für Better Call Saul gewonnen hat, ist absolut kriminell und eines der schlimmsten Dinge, die den Emmys je passiert sind. Abgesehen davon hat Bob Odenkirk mit seiner brillanten Darstellung eine der komplexesten, wenn nicht die komplexeste Figur überhaupt geschaffen.“

Mr_Rogui auf Twitter: „Das ist der größte Reinfall in der Geschichte des Fernsehens. Better Call Saul ist einfach die beste Fernsehserie aller Zeiten, und die Tatsache, dass sie nie einen Emmy gewonnen hat, zeigt, wie unterschätzt diese Serie ist“

SanderSo47 auf reddit: „Die Emmys haben wirklich gesagt: ‘Du hast mir nie besonders viel bedeutet.’“

Plasmaposting auf Twitter: „Gab es jemals eine Show, die so sehr [ihres Gewinns] beraubt wurde?“

Warum Better Call Saul einen der besten Serien-Bösewichte überhaupt hat, erklärt euch Marco Risch, der mit seinem YouTube-Kanal Nerdkultur ebenfalls zum Webedia-Netzwerk gehört, in diesem Video:

Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat sich auf X.com/Twitter bereits zu der Angelegenheit geäußert. Sie meint dazu:

Das ist wirklich immer noch eine Schande. So starke Dialoge und nonverbales Storytelling, mit unvergesslichen Performances. Ich hätte es allen Beteiligten sehr gegönnt. via X.com

Wer waren die Gewinner des Abends? Den Hauptpreis des Abends schnappte sich die Drama-Serie Succession, die sich insgesamt 6 Preise holte. The Bear: King of the Kitchen bekam ebenfalls 6. Die Miniserie Beef 5 holte sich Emmys.

Was meint ihr zur Emmy-Verleihung? Findet ihr, Better Call Saul hat Besseres verdient? Oder war die Konkurrenz in euren Augen stärker? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!