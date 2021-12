Der Waffen-Grind in CoD Warzone und Vanguard kann sehr zeitintensiv sein. Wie gut, dass man über die Feiertage meistens viel Zeit hat. MeinMMO sagt euch, welche 4 Waffen ihr über Weihnachten zuerst aufleveln solltet. Wir sagen euch auch ihre besten Warzone-Setups.

Mit der Vanguard-Integration in CoD Warzone kamen beinahe 40 neue Waffen ins Spiel. Mit 70 Leveln pro Waffe kann es schnell sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, alle Aufsätze für alle Knarren freizuschalten. Obwohl es schneller ist, die neuen Vanguard-Waffen in Vanguard selbst aufzuleveln, könnt ihr das auch in Warzone tun – auch, wenn das deutlich umständlicher ist.

Deshalb sagen wir euch, auf welche 4 Waffen ihr euch über die freien Stunden über die Weihnachtstage konzentrieren solltet. Die vielen Patches in kurzer Zeit verändern die Meta aktuell zwar ständig, aber diese Waffen sollten sowohl in Warzone als auch in Vanguard eine ausgezeichnete Wahl bleiben.

Unsere Aufsatzempfehlungen konzentrieren sich auf die Effektivität der Waffen in Warzone. Die besten Waffen-Setups für Vanguard können sich davon teilweise deutlich unterscheiden. Welche Waffen und Setups wir in Vanguard empfehlen, seht ihr hier:

1. Bren – Die aktuell beste Waffe für Distanzen in Warzone

Die Bren ist aktuell eine sehr populäre Waffe auf der tropischen Insel Caldera. Mit diesem Setup von YouTuber ModernWarzone ist diese LMG super-präzise auf Distanz. Ihre weiteren Eigenschaften machen sie zur aktuell besten Waffe in Warzone (via YouTube).

Pro Hoher Schaden

Kugeln fliegen schnell, was das Treffen auf Distanzen einfach macht

Sehr schnelle TTK, insbesondere bei Headshots

Sehr präzise, selbst auf höchste Distanzen

Viel Reservemunition Contra Nicht die beste Feuerrate

Schweres Handling

Suboptimal im Nahkampf

Vergleichsweise wenig Munition im Magazin

Die besten Aufsätze für Warzone:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: Queen’s 705mm Royal

Queen’s 705mm Royal Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x Schaft: Eigener Pistolengriff

Eigener Pistolengriff Unterlauf: m1941-Handstopper

m1941-Handstopper Magazin: 6.5-Sakura 40-Schuss-Magazin

6.5-Sakura 40-Schuss-Magazin Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Polymer-Griff

Polymer-Griff Fertigkeit: Fester Griff

Fester Griff Kit: Voll geladen

2. PPSh-41 – Die aktuell beste Vanguard-MP für Warzone

Die PPSh-41 ist für viele Spieler die aktuell beste MP in Call of Duty: Warzone. Dabei dominiert sie vor allem im Nahkampf. Darüber hinaus offenbart sie schnell einige Schwächen. Das hier vorgestellte Setup hat von uns bereits einen eigenen Artikel spendiert bekommen.

Pro Extrem stark im Nahkampf

Sehr hohe Feuerrate

Verzeiht Fehlschüsse, ohne die TTK stark zu beeinträchtigen

Großes Magazin

Sehr kontrollierbarer Rückstoß Contra Schon auf mittleren Distanzen deutlich schlechter

Ohne Nachschub nur 2 Extra-Magazine

Die besten Aufsätze für Warzone:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: Empress 140mm schnell

Empress 140mm schnell Visier: Schiefer-Reflektor

Schiefer-Reflektor Schaft: ZAC Faltrahmen

ZAC Faltrahmen Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

SMLE-Pistolengriff Magazin: 7,62-Gorenko 71-Schuss-Magazin

7,62-Gorenko 71-Schuss-Magazin Munition: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Extra 1: Flink

Flink Extra 2: Schnell

3. BAR – Die ‘vollautomatische DMR’

Das Sturmgewehr BAR zeichnet sich durch ihren hohen Kugel-Schaden aus. Dieser wird durch eine langsame Feuerrate ausgeglichen, weshalb sie im Nahkampf schnell untergeht.

Mit dem kaum vorhandenen Rückstoß aus diesem Setup ist die BAR so eine Art vollautomatische DMR, die unglaublich präzise schießt. Das Resultat ist eine sehr dominante Waffe auf mittlere Distanzen, die wir euch bereits einmal in größerem Detail vorgestellt haben.

Pro Dominant auf mittlerer Distanz

Gut auf hohe Distanz

Mit diesem Setups wahnsinnig präzise und einfach zu kontrollieren Contra Schwach im Nahkampf

Fehlschüsse wiegen mit dieser Waffe vergleichsweise schwer

Im Vergleich zu den meisten Waffen wenig Munition

Die besten Aufsätze für Warzone:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: CGC 30″ XL

CGC 30″ XL Visier: G16 2,5x

G16 2,5x Schaft: Eigener Pistolengriff

Eigener Pistolengriff Unterlauf: M1930 Strife Gewinkelt

M1930 Strife Gewinkelt Magazin: .50-BMG-Magazin (40 Schuss)

.50-BMG-Magazin (40 Schuss) Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Polymer-Griff

Polymer-Griff Fertigkeit: Fokus

Fokus Kit: Voll geladen

4. MP-40 – Die beste Allrounder-Waffe in Warzone

Die MP-40 schaltet ihr in Vanguard sofort frei. Diese Waffe ist seit Release wahnsinnig beliebt. Das liegt an ihrer schier unendlichen Vielseitigkeit und Flexibilität. Diese Waffe funktioniert mit vielen Setups sehr gut. Wie auch für die BAR war auch dieses hier vorgestellte Setup für die MP-40 Teil unseres Artikels zu den ‘Laserwaffen’-Setups. Dort findet ihr dann auch eine ausführlichere Analyse.

Pro Stark im Nahkampf

Mit den meisten Setups sehr präzise und einfach zu kontrollieren

Sehr flexibel dank großer Setup-Vielfalt

Einfach zu leveln Contra Waffe hat keine richtige Nische, die sie dominiert

Kann in einem Loadout schnell ersetzbar werden

Die besten Aufsätze für Warzone:

Mündung: Rückstoß-Booster

Rückstoß-Booster Lauf: Krausnick 317mm 04B

Krausnick 317mm 04B Visier: G16 2,5x

G16 2,5x Schaft: Schaft entfernt

Schaft entfernt Unterlauf: m1941-Handstopper

m1941-Handstopper Magazin: Kurz 8mm 40-Schuss-Magazin

Kurz 8mm 40-Schuss-Magazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Polymer-Griff

Polymer-Griff Extra 1: Vital (Bauplan ‘Platzprobleme’ / Battle Pass Level 45)

Vital (Bauplan ‘Platzprobleme’ / Battle Pass Level 45) Extra 2: Schnell

Das sind die 4 Waffen, bei denen sich für uns der Grind lohnt. Habt ihr eigene Favoriten, sei es an Waffen oder Waffen-Setups? Und welche von diesen Waffen ist euer Liebling? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Call of Duty wollte den Spielern mit einem kleinen Späßchen zu Weihnachten ein Geschenk machen. Die Fans hätten aber lieber einen Kohleklumpen bekommen. Deshalb reagierten die Entwickler und nerften ein Weihnachts-Monster:

