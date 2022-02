Beliebte SSD jetzt mega günstig bei Mediamarkt.de

Die SanDisk SSD Plus 1 TB richtet sich an preisbewusste Käufer, die nicht unbedingt das schnellste Modell am Markt benötigen, sondern schlichte Alltags-Performance.

Damit bewegt sich der aktuelle Angebotspreis laut Preisvergleich nahe am Tiefstpreis für das Modell, das in der Vergangenheit angebotsweise auch schonmal für 68 Euro gelistet war, aber ansonsten bisher nicht günstiger.

So gut ist der Preis: Mediamarkt.de bietet die SSD derzeit mit 10 Euro Direktabzug beim Bestellvorgang für versandkostenfreie 69 Euro statt 79 Euro an.

