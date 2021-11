Niemand mag Day-1-Patches, aber in Battlefield 2042 schreien Fans danach

Ist ein weiterer Patch in Aussicht? Laut offizieller Website von EA sind für den Monat nach Release zwei weitere Updates geplant. Zwar ist nicht bekannt, was diese genau beheben werden, aber wir wissen schon von einigen Dingen, die Entwickler DICE offiziell auf dem Schirm hat.

Auch auf reddit zeigen sich einige Spieler enttäuscht. Szerek54 schreibt sarkastisch: “Ich warte auf die Ankündigung, dass das Spiel nächste Woche in den Wartungsmodus geht.” (via reddit )

So lief der Early-Access-Start von Battlefield 2042: Man kann sagen, dass der frühe Launch von Battlefield 2042 eher durchwachsen verlief. Das Spiel kämpfte von Anfang an mit zahlreichen Problemen.

