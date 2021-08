Bastler baut Warhammer-Panzer in verrücktes PC-Gehäuse um

Mehr spannende Gehäuse auf MeinMMO: Falls ihr noch weitere, spannende PC-Gehäuse sucht, die ihr sicher nicht nachbauen werdet, die euch aber definitiv gefallen werden, dann schaut einmal in diesen Artikel. Hier stellen wir euch von MeinMMO 7 schicke PC-Gehäuse vor, die euch garantiert neidisch machen werden. Darunter ein verrücktes Fallout-Gehäuse und ein Toaster, den ein raffinierter User in einen Gaming-PC umgebaut hat.

Viele User stecken mittlerweile viel Zeit und Liebe in ihr Gehäuse oder in die Darstellung ihres Hobbys. Denn etwa bei vielen Streamern kann man die leuchtenden und bunten PC-Gehäuse häufig im Hintergrund betrachten und ein Upgrade wird oft ausführlich zelebriert.

Was soll das für ein Panzer sein? Warhammer-40K-Fans dürften schnell erkennen, dass es sich bei dem Gehäuse um den Nachbau eines mächtigen Stormblade-Tanks handelt. Solche Fahrzeuge sind in der Warhammer-Welt superschwere Panzer, deren Präsenz auf dem Schlachtfeld oft das Gefecht entscheidet.

Welche Hardware steckt im Inneren des Panzers? Der Bastler hat nicht ganz aktuelle Hardware in seinem Gaming-PC gebaut, die dennoch sehr leistungsfähig ist. Auf Builds.gg listet er alle Bestandteile auf, die er in seinem PC verbaut hat (via b uilds.gg ):

Was passiert, wenn man einen Warhammer-Kampfpanzer in einen Gaming-PC verwandelt? Ein russischer Case-Modder hat sich wohl genau diese Frage gestellt und hat genau das getan.

