Spieler verfluchen einen wichtigen NPC in Baldur’s Gate 3, weil der sich ständig selbst umbringt, dabei lässt sich das leicht vermeiden

Die Charaktere in Baldur’s Gate 3 gelten für viele Spieler als hervorragend geschrieben, selbst NPCs, mit denen ihr wenig zu tun habt. Nur einer bringt Fans regelmäßig zur Weißglut: Isobel. Die verhält sich so strunzdumm, dass sie schon für dutzendfaches Neuladen und sogar das Ende von Honour Runs gesorgt hat.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um einen wichtigen NPC und dessen Entwicklung in Akt 2 von Baldur’s Gate 3.

Wer ist der NPC?

Isobel ist die Tochter von Ketheric Thorm. Ihr trefft Isobel zum ersten Mal im Gasthaus zum Letzten Licht in den schattenverfluchten Landen in Akt 2. Dort schützt sie das Gasthaus mit ihrer von Selûne verliehenen Kraft gegen den Schattenfluch.

Sie ist mit Dame Aylin zusammen, der Auserwählten von Selûne, die im letzten Kampf des Spiels eine wertvolle Unterstützung darstellt.

Durch Isobel erhaltet ihr selbst eine Möglichkeit, euch vor dem Schattenfluch zu schützen. Dazu müsst ihr sie allerdings beschützen, was gar nicht so leicht ist.

Darum ist es so schwer, Isobel am Leben zu halten: Sobald ihr mit Isobel sprecht, löst ihr eine Cutscene und einen Hinterhalt aus. Diener der Absoluten wollen sie entführen und es startet eine Kampf-Szene.

Hier verhält sich Isobel so dumm, wie es nur geht. Sie startet neben Gegnern und in einem Raum voller Feinde. Das erste, was sie in den meisten Fällen tut: an allen vorbeilaufen und Gelegenheits-Angriffe mitnehmen.

Da Isobel nicht sonderlich viele Lebenspunkte hat, stirbt sie meist direkt in der ersten Runde und das ganze Gasthaus mit ihr, denn der Schutzzauber fehlt. Selbst, wenn ihr versucht, sie zu retten, braucht ihr Glück.

Zauber wie Heiligtum machen Isobel zwar unverwundbar und ein Trank der Unsichtbarkeit würde sie vor Angriffen schützen, aber das ignoriert die junge Frau gerne mal. Sie greift einfach direkt an und bricht damit ihren Schutz, um dann direkt in den nächsten Feind zu rennen und zu sterben.

„PSA: Sprich einfach nicht mit ihr“

Isobel hat schon viele Spieler viele Nerven gekostet mit ihrem Verhalten, insbesondere, da sie durchaus wichtig ist:

Das alles macht es umso ärgerlicher, wenn sie wieder man vergisst, dass sie mit Intelligenz 10 eigentlich gar nicht so dumm ist und sich von Gegnern zerlegen lässt. Spieler haben aber einen einfachen Ausweg gefunden: Ignoriert sie einfach (via Reddit).

Wenn ihr einfach gar nicht mit Isobel sprecht, triggert auch der Hinterhalt nicht und sie bleibt die ganze Zeit über sicher im oberen Stock des Gasthauses. Nachdem ihr das Nachtlied gefunden habt und euch dazu entscheidet, Dame Aylin zu helfen, kommt ihr zurück ins Gasthaus, wo euch Isobel zum ersten Mal sehr überrascht begrüßt.

Das einzige, was euch dabei entgeht, ist Isobels Schutz, den ihr aber ohnehin nicht braucht, wenn ihr vorher die Pixie aus der Laterne befreit. Alles andere könnt ihr erledigen, ohne je mit ihr gesprochen zu haben. Vor allem der Erfolg „Aus tiefstem Herzen“ wird damit deutlich leichter, weil Isobel durch ihre Dummheit nicht alle Tieflinge tötet.

Die Tieflinge sind ohnehin besonders in Baldur’s Gate 3. Für ein besonders seltenes Achievement müsst ihr sie beschützen – aber für andere Errungenschaften werden die meisten von ihnen nicht überleben. Dazu müsst ihr aber durchaus eine dunkle Seele haben: Ihr könnt eine ganze Story in Baldur’s Gate 3 leicht verpassen, wenn ihr euch einfach nur an den „guten“ Pfad haltet