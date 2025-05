Ihr könnt eine ganze Story in Baldur’s Gate 3 leicht verpassen, wenn ihr euch einfach nur an den „guten“ Pfad haltet

In Baldur’s Gate 3 gibt es unzählige Möglichkeiten, Probleme zu lösen und das Spiel zu spielen. Die meisten Spieler zocken das Rollenspiel vermutlich klassisch „gut“ – verpassen damit aber viel von der Story. Das ist einem Nutzer passiert, der sich fragt, von wem alle ständig reden.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um wichtige Entscheidungen aus Akt 1 und darum, was passiert, wenn ihr euch anders entscheidet als sonst.

Das ist dem Spieler passiert:

Auf Reddit teilt ein Nutzer seine Erfahrungen nach dem ersten Mal Spielen von Baldur’s Gate 3. Er hat immer wieder Freunde von Minthara sprechen hören – wusste selbst aber nicht so wirklich, wer das ist.

Ihr trefft Minthara bereits im ersten Akt des Spiels und grundsätzlich als Gegenspielerin. Allerdings könnt ihr Minthara auch als Begleiterin rekrutieren.

Das wusste der Spieler offenbar nicht – und hat sie kurzerhand um die Ecke gebracht. So hat er die gesamte Story um die Drow verpasst und fragt sich nun, ob er richtig gehandelt hat.

Warum passiert das so leicht? Baldur’s Gate 3 lässt euch viele Freiheiten, um Situationen auf eure Weise zu lösen. Allerdings gibt euch das Spiel bestimmte Hinweise, damit ihr nicht feststeckt und immer zumindest irgendwie weiterkommt.

Einer dieser Hinweise ist sehr unmissverständlich: Ihr sollt den Druiden Halsin befreien. Wenn ihr das tut, sagt euch Halsin, dass ihr die Anführer der Goblins töten sollt. Das ist die offensichtlich „gute“ Art, zu spielen, weil ihr den Druiden helft und die Tieflings-Flüchtlinge beschützt.

Was euch das Spiel dabei nicht sagt ist, dass ihr Minthara rekrutieren könnt, etwa indem ihr:

schlicht böse seid, Halsin und die Druiden verratet und den Hain überrennt

oder Minthara mit nicht-tödlichen Angriffen ausschaltet, um sie später wiederzutreffen.

Übrigens: Halsin und Minthara sind beide mögliche Begleiter im Spiel. Eigentlich schließen sie sich aber gegenseitig aus, normalerweise rekrutiert ihr nur einen von beiden in Akt 2.

Ganz ähnlich kann es passieren, dass ihr Karlach „verpasst.“ Denn gleich mehrere vermeintlich gute NPCs setzen euch auf sie an und fordern ihren Kopf. Trefft ihr sie zum ersten Mal, ist es recht leicht, sie einfach zu bekämpfen, statt sie zu rekrutieren. Da Karlach jedoch, anders als Minthara, ein spielbarer Charakter ist, liegt hier nahe, dass sie als Begleiterin fungiert. Ausgerechnet Minthara und Karlach haben dabei eine gemeinsame, besondere Interaktion.

„Fang einfach neu an und schau, was du verpasst hast“

Der Nutzer fragt auf Reddit nach, ob er das Richtige getan hat oder mit Mintharas Tod nun eine riesige Story verpasst. Die Community springt ein und erklärt: Das sei ganz normal. Vermutlich jeder, der blind ins Spiel geht, würde Minthara einfach töten.

Das Spiel sage einem nicht, dass sie rekrutierbar ist. Er solle einfach nochmal neu anfangen, Minthara ausknocken und sich die Story ansehen – oder eben böse sein.

Allerdings ist es ohnehin unmöglich, in nur einem Durchgang alles zu sehen, was Baldur’s Gate 3 so zu bieten hat, insbesondere ohne Guides. Viele Szenen seht ihr aber nur, wenn ihr sehr spezifische Voraussetzungen erfüllt und einige davon sind schlicht „Failsaves“, um euch zurück auf einen Pfad zu bringen, mit dem ihr das Spiel beenden könnt.

Unter anderem deswegen sind Spieler selbst nach Jahren noch so begeistert von dem Rollenspiel und versenken tausende Stunden in Baldur’s Gate 3. Sie entdecken immer neue Inhalte, selbst jetzt noch: Spieler finden vor 2 Jahren einen geheimen Begleiter in Baldur’s Gate 3, wissen jetzt endlich, wie man ihn bekommt