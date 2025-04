Spieler finden vor 2 Jahren einen geheimen Begleiter in Baldur’s Gate 3, wissen jetzt endlich, wie man ihn bekommt

Baldur’s Gate 3 steckt voller Geheimnisse, die Spieler selbst 2 Jahre nach Release noch aufdecken. So könnt ihr etwa in Akt 3 ein Schaf als (relativ starken) Begleiter bekommen. Das wusste man zwar schon, aber wie genau man den Begleiter bekommt, haben Spieler erst jetzt herausgefunden.

Was ist das für ein Begleiter?

Harvard Willoughby ist ein Comedian aus Akt 3 von Baldur’s Gate 3 und gehört nicht zu den eigentlich rekrutierbaren Begleitern des Spiels.

Ihn selbst als Mensch könnt ihr auch gar nicht anheuern, sondern eine andere Form von ihm: ein ziemlich böses Schaf mit starken Fähigkeiten. Das Schaf ist, ähnlich wie das Gehirn „Us“, ein beschworener Begleiter.

Bereits zu Release haben Spieler „Harvard Willoughby (Nature’s Vengeance)“ gefunden (via Reddit) und rätseln seitdem, wie man ihn bekommt. Jetzt ist der Trick bekannt.

So bekommt ihr das Schaf: Anfang April ist auf YouTube ein Short vom YouTuber Toyhouze aufgetaucht, in dem der Creator erklärt, wie man Willoughby rekrutieren kann. Wie er das herausgefunden hat … keine Ahnung, denn die Schritte sind ziemlich seltsam:

Als Erstes müsst ihr den Menschen Harvard Willoughby töten. Ihr findet ihn in der Elfsong-Taverne, wo er euch zu einem Poetry Slam herausfordert.

Danach müsst ihr die Glocken in den Glockentürmen im Tempel der Offenen Hand und an der Zentralen Mauer der Unterstadt läuten, die Reihenfolge ist egal.

Begebt euch dann zu eurem Camp in Rivington (wenn ihr im Dorf seid, geht „ins Camp“, macht keine lange Rast). Neben Gales Zelt findet ihr dann ein seltsames Ei.

Wenn ihr das Ei anklickt, schlüpft daraus ein Schaf – wie im echten Leben eben. „Harvard Willoughby (Nature’s Vengeance)“ ist ab da euer beschworener Begleiter. Anders als etwa Kratzer oder Schaufel, kann Willoghby allerdings nicht erneut beschworen werden, sollte er getötet werden. Das klappt nur, wenn ihr ihn aktiv „wegschickt.“

Dafür ist das Schaf ein ziemlich taffer Kämpfer mit etlichen Fähigkeiten:

Willoughby beherrscht die Zauber Blitze herbeirufen, Verstricken, Dornenpeitsche und Dornenwand. Letzteres ist ein Zauber der Stufe 6, also einer der stärksten Zauber im Spiel.

Zu Beginn des Kampfes fängt Willoughby an, zu brennen, ist aber dauerhaft immun gegen Feuerschaden. Ideal für Kämpfe, wo alles brennt.

Anders als andere Beschwörungen, kann Willoughby Tränke, Schriftrollen und andere Verbrauchsgegenstände benutzen.

Leider ist der Begleiter etwas … instabil. Jede Runde wird eine zufällige Zahl zwischen 0 und 27 gewürfelt und zur aktuellen Runde addiert. Ist das Ergebnis 30 oder mehr, explodiert Willoughby, wobei er Schaden verursacht wie mit einem Feuerball, aber dabei stirbt. Warcraft lässt grüßen.

„Das ist die Art von Content, die ich in einem Spiel mag“

Dass Harvard Willoughby nicht nur als Begleiter im Spiel ist, sondern auf so seltsame Weise zu bekommen ist, begeistert die Community. Auf Reddit zeigen sich viele Nutzer ungläubig oder entzückt darüber, dass so etwas Absurdes herausgefunden worden ist.

Willoughby selbst ist übrigens vermutlich ursprünglich als Schaf geplant gewesen. In den internen Daten gibt es einen Entwickler-Hinweis darauf, dass der Comedian ein „Tribut an unser Lieblings-Schaf“ sein soll (via BG3 Wiki).

Anders als bei anderen „Tricks“ ist Willoughby ein geplanter Begleiter in Baldur’s Gate 3, wenn auch schon rein vom Design her rein temporär. Reichen euch Schattenherz, Minthara, Halsin und Co. dennoch nicht aus, könnt ihr euch sehr viel mehr Leute zur Unterstützung besorgen – wenn ihr den Mumm dazu habt: Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 viel mehr NPCs als Begleiter rekrutieren, als ihr denkt, aber dazu müsst ihr echt böse sein