Der unbeliebteste Begleiter in Baldur’s Gate 3 hilft einer jungen Spielerin, sich aus einer toxischen Beziehung zu retten

Eine Spielerin konnte mit Baldur’s Gate 3 eine wertvolle Lektion in Sachen Selbstliebe und ihrer eigenen Würde lernen, die sich besonders auf ihr echtes Leben beziehen – und das ausgerechnet durch einen eher unerwarteten Charakter.

Wovon berichtet die Spielerin? Die Spielerin wandte sich an die Community im Subreddit von Baldur’s Gate und berichtete ausführlich von ihrer Situation:

Sie begann sich mit einem Mann zu treffen, mit dem zunächst alles perfekt schien. Doch mit der Zeit entpuppte sich der Beginn dieser möglichen Beziehung als ein ungesunder Umgang. Die Zuneigung wurde zunehmend distanzierter, er ließ sie nicht wissen, wo er wohnte, ghostete sie regelmäßig und sagte Treffen ohne Erklärung ab. Letztendlich stellte sich heraus, dass er die ganze Zeit mit seiner verheimlichten festen Freundin zusammenlebte.

Als die Verfasserin des Posts ihn damit konfrontierte, weigerte er sich weiter über seine aktuelle Beziehung zu sprechen. Er wolle die Dinge „langsam angehen“.

Um mit dieser Enttäuschung klarzukommen, begann sie ein neues Spiel in Baldur’s Gate 3, was ihr Ablenkung und Trost, aber auch überraschenderweise einen Schubs in die richtige Richtung bot. Und zwar durch niemand geringeren als den Begleiter Wyll.

Klarheit durch unkonventionelle Weise

Wie konnte Wyll der Spielerin helfen? Während des Spielens wird die Verfasserin vor allem von Wyll angezogen, und das, obwohl sie sich seiner Schwächen bewusst sei:

Ich stimme voll und ganz zu, dass sein Charakter Schwächen aufweist, was darauf zurückzuführen ist, dass sie seinen ganzen Charakter erst spät in der Produktion verändert haben … aber Mann, er hat mich spüren lassen, wie Liebe WIRKLICH aussehen sollte. (…) Die Art und Weise, wie er einen immer mit Respekt behandelt, wenn man mit ihm spricht, sein cartoonhaft gutes Herz und die Aufrichtigkeit in den Dingen, die er sagt, haben mir gezeigt, wie gute Kommunikation und eine gesunde Beziehung eigentlich aussehen sollten. (…) Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Wyll eine Videospielfigur ist und nicht real. Seine Liebesgeschichte hat mir einfach gezeigt, wie eine glückliche Beziehung aussehen sollte und sie hat mich von der Illusion befreit, dass dieser Typ und ich jemals eine gesunde Beziehung führen könnten. Valengail, die Verfasserin des Posts auf Reddit

Letztendlich gab das Spiel der Spielerin den letzten Ruck, den sie benötigte. Am nächsten Tag schrieb sie dem Mann, dass die ganze Situation sie verletzte, dass es vorbei sei und ihm alles Gute wünsche.

Warum gilt Wyll als einer der unbeliebteren Begleiter? In der Community besteht die allgemeine Meinung, dass Wyll im Vergleich zu den anderen Charakteren eher „langweilig“ sei. Während andere Charaktere stärkere Persönlichkeiten und Potenziale für gute sowie böse Richtungen aufweisen, sei Wyll eher der generische, heroische Kämpfer, der für Ehre und Gerechtigkeit steht.

Außerdem wurden seine Geschichte und seine Dialoge mehrere Male umgeschrieben, da Larian der Meinung war, dass sie seine Geschichte nicht so gut erzählt haben, wie sie es hätten tun können. So erklärt es Larians Writing Director Adam Smith in ihrem „Panel From Hell“.

Aus diesem Grund hatten die anderen Charaktere mehr Entwicklungszeit, was ein Grund dafür sein könnte, warum sich Begleiter wie Astarion oder Shadowheart ausgearbeiteter anfühlen.

Welche Rolle spielt die Community? Unter dem Post der Spielerin wünschen andere Nutzer des Subreddits ihr alles Gute und zeigen sich unterstützend und positiv.

„Ich gratuliere dir, dass du mit diesem Kerl endgültig Schluss gemacht hast. Du verdienst etwas Besseres als einen betrügerischen Lügner“, sagt -Liriel-.

„Also kannst du dir jedes Mal, wenn ein Typ Mist baut, einfach sagen: ‘Weißt du was, Wyll Ravengard würde mich nicht so behandeln“, merkt Mysterious_Ad_1525 an.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die Community des Spiels so um eine von ihnen kümmert.