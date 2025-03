Eine Spielerin wurde von ihrem Ex in Baldur’s Gate 3 sitzen gelassen, doch die Community schenkt ihr Unterstützung

Ein gemeinsamer Co-Op in Baldur’s Gate 3 kann Freundschaften oder Beziehungen festigen, gemeinsame Erinnerungen und Erfolgserlebnisse schaffen. Doch wenn die Beziehung im echten Leben zerbricht, muss einiges aussortiert werden. Eine Spielerin bittet auf Reddit um Rat.

Welches Problem belastet die Spielerin? In einem Redditpost berichtet eine Spielerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Baldur’s Gate 3 im Co-Op gespielt hatte. Dieser hat jedoch nach dem Valentinstag mit ihr Schluss gemacht, was die Spielerin mit einem klitzekleinen Problem zurückließ – sein erstellter Charakter aus dem Co-Op befindet sich immer noch in ihrem Spiel.

Nun möchte sie wissen, wie sie diesen Charakter am besten loswird. Nach nur wenigen Stunden wurde sie von der Masse an Unterstützung und lieben Worten aus der Community überrascht – und erhielt obendrein auch einige kreative Lösungen für ihre Situation.

Hier seht ihr den Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Die Community bietet neben Trost auch Lösungen

Was ist die einfachste Lösung? Die vermutlich unkomplizierteste Lösung ist, den derzeitigen Spielstand aufzugeben und einen neuen zu starten.

„Mal abgesehen von dem symbolischen Akt des Löschens der Speicherdatei, die ihr beide zusammen begonnen habt, wirst du an diesem Spielstand keine Freude mehr haben, da er mit der Trennung verbunden ist“, findet iWentRogue.

Wenn die Spielstunden jedoch nicht einfach so aufgegeben werden wollen, hat Rambler eine weitere Idee: Sie könnte Withers darum bitten, den Charakter ihres Ex in seinem Schrank zu „verwahren“. Dieser Schrank kann nämlich Spielercharaktere aufbewahren, die gerade kein Teil der Gruppe sind. Dann kann sie ihren Ex einfach an diesem Ort „vergessen“.

Allerdings gibt es durchaus kreativere Ansätze, die sich für die Spielerin etwas kathartischer anfühlen könnten.

Welche weiteren Vorschläge bietet die Community? Einige weiteren Ideen aus den Kommentaren lauten wie folgt:

RedditH8e4ever schlägt eine Schriftrolle mit dem Zauber „Disintegrate“ vor. Die Spielerin hält das für eine weise und vielleicht auch therapeutische Entscheidung.

Tom15extra sagt: „Glückwunsch, du hast jetzt eine Übungspuppe für all deine neuen Zauber!“

Lishio420 schlägt vor, seinen Charakter als Opfer für BOOOAL zu nutzen, was auch einen netten Buff mit sich bringt.

Zugzwang522 findet, dass sie den Charakter töten und dann als Zombie mit einem Zauberstab aus Akt 1 wiederbeleben sollte, um ihn dann als Meat-Shield zu benutzen.

Wrong-Refrigerator-3 schlägt vor, den Charakter zu töten, um ihn dann anschließend Karlach als improvisierte Waffe zu überlassen. unwittingprotagonist fügt hinzu, dass sie all das für dich tun würde, da Karalch eine gute Freundin ist.

-EdenXXI- sagt: „Ich schlage vor, auf die Spitze von Gortash’ Schloss zu gehen, ein Elixier des Bergriesen zu trinken und ihn in den Sonnenuntergang zu schicken.“

Wofür sich die Spielerin letztendlich entscheidet, ist ihr überlassen, jedoch meldete sie sich ein paar Stunden nach dem ersten Upload erneut: „Die überwältigende Menge an Liebe und kreativen Antworten hat wirklich meine Woche verbessert.“

Ist Romantik in Baldur’s Gate 3 dadurch tot? Auch wenn die Beziehung in ihrem echten Leben ein Ende gefunden hat, ist die Interaktion und Unterstützung der Community gegenüber der Spielerin anscheinend eine willkommene Überraschung gewesen. Vielleicht wird sie sich als alleinige Spielerin in ihrer eigenen Kampagne auf jemand anderen einlassen? Baldur’s Gate 3 bietet viele Möglichkeiten für In-Game-Romanzen: Baldur’s Gate 3: Romance Guide für alle Begleiter – So landet ihr bei euren Companions