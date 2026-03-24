Alle Elemente in Baldur’s Gate 3 eignen sich für starke Builds, doch es gibt eine wirklich miese Ausnahme, die meist völlig nutzlos ist

CommunityNews
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Alle Elemente in Baldur’s Gate 3 eignen sich für starke Builds, doch es gibt eine wirklich miese Ausnahme, die meist völlig nutzlos ist

Baldur’s Gate 3 bietet viele verschiedene Möglichkeiten für starke Builds, wodurch eigentlich jedes Detail des Spiels nützlich werden kann … zumindest fast. Wie der Community aufgefallen ist, gibt es ein Element, auf das man eigentlich von Anfang an verzichten sollte, um sich im Verlauf viel Frust zu ersparen.

Von welchem Element ist die Rede? In Baldur’s Gate 3 gibt es neben physischen Schaden wie Wucht-, Stich- und Hiebschaden auch Elemente, die die ausgeteilte Schadensart beeinflussen. So ziemlich jedes dieser Elemente kann durch den richtigen Build oder auch komplett alleinstehend wirklich mächtige Auswirkungen erzeugen, bis auf eine Ausnahme: Gift.

Giftschaden wird beispielsweise durch Zauber wie Strahl der Übelkeit, Gift versprühen oder Todeswolke, aber auch durch getränkte Waffen ausgelöst. All diese Begriffe lassen auf starke Möglichkeiten im Kampf schließen, doch hier müssen Spieler leider enttäuscht werden. Denn egal, wie viel Schaden sie vielleicht per Definition anrichten sollten: Die meisten Gegner in Baldur’s Gate 3 wird das nicht jucken.

Der animierte Kurzfilm zu Patch 8, dem letzten Update für Baldur’s Gate 3
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Neuling wollte es sich Baldur’s Gate 3 einfach machen, erschafft Chaos-Situation bei der selbst Veteranen fragen: „Wie hast du das geschafft?!“ Alle Elemente in Baldur’s Gate 3 eignen sich für starke Builds, doch es gibt eine wirklich miese Ausnahme, die meist völlig nutzlos ist Ich habe schon 520 Stunden in Baldur’s Gate 3, jetzt erlebe ich eine ganz neue Story, weil ich eine Sache anders mache Ein Teufel rettet euch in Baldur’s Gate 3 das Leben, wenn ihr selbst zu unfähig seid Larian gesteht: Zufalls-Loot in der Divinity-Reihe war zu verwirrend – BG3 lieferte die Lösung für das neue Spiel 5 legendäre Organisationen aus Dungeons & Dragons, die mehr Einfluss haben, als ihr vielleicht ahnt Baldur’s Gate 3 entfernte zum Release Hunderte Szenen – dank eines Fans könnt ihr sie jetzt wieder spielen Neues Rollenspiel wie Baldur’s Gate 3 erscheint im Early Access, mixt Fantasy mit Steampunk Baldur’s Gate 3: „Lohnt es sich, erneut zu spielen?“ – Spieler erklären, warum ein 2. Run sinnvoll ist Euer Lieblings-Druide in Baldur’s Gate 3 sollte eine viel größere Rolle spielen – aber dafür wäre er ein alter Mann gewesen und kein heißer Bär Wir haben mit den Gewinnern des DCP 2024 gesprochen und Einblicke in die Entwicklung von Baldur’s Gate 3 bekommen Hier sind 6 mächtige Götter aus Dungeons & Dragons, die ihr nicht gegen euch aufbringen solltet

Gift kann schmerzhaft sein, aber nur, wenn eure Feinde das überhaupt spüren können

Wieso ist Giftschaden in Baldur’s Gate 3 so schlecht? Vielleicht wurdet ihr selbst in Baldur’s Gate 3 einmal Opfer einer fiesen Todeswolke oder tragt immer noch fiese Erinnerungen aus dem Kampf mit Tantchen Ethel mit euch umher. Aber nur, weil eure oder euer Tav und deren Begleiter Gift nicht ausstehen könnten, bedeutet das nicht das Gleiche für eure Gegner.

Beinahe alle Feinde des zweiten Aktes, die sich euch in den schattenverfluchten Landen in den Weg stellen, sind untot und dementsprechend giftresistent. Das bedeutet, dass der angerichtete Giftschaden halbiert wird.

Auch im dritten Akt des Spiels, wo eine der fiesesten Gegnergruppen, wie die Steel Watch. aus Konstrukten besteht und sogar komplett immun gegen Gift ist, sind andere Elemente deutlich stärker. 

Was sagt die Community zu Gift in Baldur’s Gate 3? Die Community auf Reddit musste selbst realisieren, wie schlecht Spieler ausgestattet sind, wenn sie sich auf einen Gift-Build verlassen wollen. Doch das ist nicht nur in Baldur’s Gate 3 ein Problem. Auch in D&D gilt Gift als eines der minderwertigeren Elemente. Das liegt auch dort zum einen an der weit verbreiteten Giftimmunität vieler Monster, der eher „bösen” Natur des Einsatzes sowie – auch wenn es simpel klingt – der Überlegenheit der anderen Elemente.

„Das ist halt einfach D&D. Gift ist in Baldur’s Gate 3 nur in der Hinsicht besser, wie eine 1 technisch gesehen besser ist als eine 0”, schreibt Jindo5.

Ärgern tun sich viele Spieler jedoch nicht daran. Die meisten haben bereits ihre Builds gefunden, die sie mit ihrem Lieblingselement vereinen können. Und was man dabei erwarten kann, ist keine große Überraschung: 

„Ich sehe deinen Punkt und stimme dir zu. Aber … Feuerball, halt”, schreibt die Spielerin mit dem passenden Namen KABOOM3EP.

Mehr zu Baldur’s Gate 3
Einer der besten NPCs aus Baldur’s Gate 3 ist ausgerechnet ein Tentakelmonster – aber nicht der, den ihr erwartet
von Caroline Fuller
Baldur’s Gate 3 Klassen Tier List 2026: Alle Klassen & Subklassen im Ranking
von Benedict Grothaus
Ein Easter Egg aus Divinity Original Sin 2 spoilerte die Arbeit an Baldur’s Gate 3, musste kurz vor Release entschärft werden
von Christoph Waldboth

Viele Spieler von Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons haben ihre Favoriten gefunden, wenn es um Builds, Zauber oder andere Strategien geht. Der genannte Level-3-Zauber Feuerball ist im Videospiel sowie im Tabletop so beliebt, dass er bereits ein Meme geworden ist. Allerdings gibt es auch Strategien rund um den Ball aus Feuer, damit ihr ihn noch besser einsetzen könnt: Ein Zauber in Baldur’s Gate 3 ist so beliebt, dass viele Spieler lieber direkt schießen, als lange zu fackeln

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Würfel Objective Marker Titelbild

Künstler verwandelt seine alten Würfel in Monumente für die Ewigkeit, schickt sie nach D&D in würdigen Ruhestand

BG3 Dungeons and Dragons LAezel Springen ist stark titel

Ein Zauber in D&D gilt als Geheimtipp, hilft in jeder Situation und ihr lernt ihn schon auf Level 1

Priester und weiblicher Charakter D&D

„Würd ich niemals an meinem Tisch spielen lassen”- Spielleiter zu Dungeons & Dragons erkennen Problemspieler überraschend schnell

D&D Pinker Tiefling

Die Bardin einer verstorbenen D&D-Spielerin rührt die Community, wird in dutzenden Kampagnen verewigt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx