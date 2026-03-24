Alle Elemente in Baldur’s Gate 3 eignen sich für starke Builds, doch es gibt eine wirklich miese Ausnahme, die meist völlig nutzlos ist

Baldur’s Gate 3 bietet viele verschiedene Möglichkeiten für starke Builds, wodurch eigentlich jedes Detail des Spiels nützlich werden kann … zumindest fast. Wie der Community aufgefallen ist, gibt es ein Element, auf das man eigentlich von Anfang an verzichten sollte, um sich im Verlauf viel Frust zu ersparen.

Von welchem Element ist die Rede? In Baldur’s Gate 3 gibt es neben physischen Schaden wie Wucht-, Stich- und Hiebschaden auch Elemente, die die ausgeteilte Schadensart beeinflussen. So ziemlich jedes dieser Elemente kann durch den richtigen Build oder auch komplett alleinstehend wirklich mächtige Auswirkungen erzeugen, bis auf eine Ausnahme: Gift.

Giftschaden wird beispielsweise durch Zauber wie Strahl der Übelkeit, Gift versprühen oder Todeswolke, aber auch durch getränkte Waffen ausgelöst. All diese Begriffe lassen auf starke Möglichkeiten im Kampf schließen, doch hier müssen Spieler leider enttäuscht werden. Denn egal, wie viel Schaden sie vielleicht per Definition anrichten sollten: Die meisten Gegner in Baldur’s Gate 3 wird das nicht jucken.

Gift kann schmerzhaft sein, aber nur, wenn eure Feinde das überhaupt spüren können

Wieso ist Giftschaden in Baldur’s Gate 3 so schlecht? Vielleicht wurdet ihr selbst in Baldur’s Gate 3 einmal Opfer einer fiesen Todeswolke oder tragt immer noch fiese Erinnerungen aus dem Kampf mit Tantchen Ethel mit euch umher. Aber nur, weil eure oder euer Tav und deren Begleiter Gift nicht ausstehen könnten, bedeutet das nicht das Gleiche für eure Gegner.

Beinahe alle Feinde des zweiten Aktes, die sich euch in den schattenverfluchten Landen in den Weg stellen, sind untot und dementsprechend giftresistent. Das bedeutet, dass der angerichtete Giftschaden halbiert wird.

Auch im dritten Akt des Spiels, wo eine der fiesesten Gegnergruppen, wie die Steel Watch. aus Konstrukten besteht und sogar komplett immun gegen Gift ist, sind andere Elemente deutlich stärker.

Was sagt die Community zu Gift in Baldur’s Gate 3? Die Community auf Reddit musste selbst realisieren, wie schlecht Spieler ausgestattet sind, wenn sie sich auf einen Gift-Build verlassen wollen. Doch das ist nicht nur in Baldur’s Gate 3 ein Problem. Auch in D&D gilt Gift als eines der minderwertigeren Elemente. Das liegt auch dort zum einen an der weit verbreiteten Giftimmunität vieler Monster, der eher „bösen” Natur des Einsatzes sowie – auch wenn es simpel klingt – der Überlegenheit der anderen Elemente.

„Das ist halt einfach D&D. Gift ist in Baldur’s Gate 3 nur in der Hinsicht besser, wie eine 1 technisch gesehen besser ist als eine 0”, schreibt Jindo5.

Ärgern tun sich viele Spieler jedoch nicht daran. Die meisten haben bereits ihre Builds gefunden, die sie mit ihrem Lieblingselement vereinen können. Und was man dabei erwarten kann, ist keine große Überraschung:

„Ich sehe deinen Punkt und stimme dir zu. Aber … Feuerball, halt”, schreibt die Spielerin mit dem passenden Namen KABOOM3EP.

Viele Spieler von Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons haben ihre Favoriten gefunden, wenn es um Builds, Zauber oder andere Strategien geht. Der genannte Level-3-Zauber Feuerball ist im Videospiel sowie im Tabletop so beliebt, dass er bereits ein Meme geworden ist. Allerdings gibt es auch Strategien rund um den Ball aus Feuer, damit ihr ihn noch besser einsetzen könnt: Ein Zauber in Baldur’s Gate 3 ist so beliebt, dass viele Spieler lieber direkt schießen, als lange zu fackeln