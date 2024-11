Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 viel mehr NPCs als Begleiter rekrutieren, als ihr denkt, aber dazu müsst ihr echt böse sein

Spieler haben herausgefunden, dass Arabella die stärkste Waffe im Spiel ist . Kinder können in Baldur’s Gate 3 nicht in Kämpfen sterben und nehmen an diesen nicht einmal teil, wodurch sie quasi unaufhaltbare Tötungsmaschinen werden.

Über ein paar weitere Tricks und Exploits ist es zudem möglich, Glut aus dem Unterreich und Akt 1 zu locken und im ganzen Spiel zu behalten, um spätere Bosse als Diener auferstehen zu lassen. Leichter ist es allerdings, wenn ihr euch selbst die Fähigkeit per Mod beschafft (via Nexusmods ).

So bekommt ihr die NPCs als Begleiter: Auf Reddit hat ein Nutzer ein Bild geteilt, in dem er die Druidin Kagha dabei hat, allerdings als völlig von Pilzen verseuchte Zombie-Dienerin. Das ist soweit eine bekannte Strategie, für die ihr den Pilz-Herrscher Glut braucht.

