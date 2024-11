Es gibt in Baldur’s Gate 3 geheime Räume, die nur die wenigsten von euch je sehen werden

„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

Andere NPCs, wie etwa die Tieflinge, die nur auf der Tieflings-Party auftauchen, befinden sich „Off Stage“, also gerade nicht „auf der Bühne“, sind sonst aber ständig im Spiel. Ihr könnt sie nur nicht sehen. Die Tieflinge stehen aber dauerhaft in eurem Camp und liegen zeitgleich als Leichen herum – schließlich kann es eine gute und eine böse Party geben. Das alles dient dazu, Konsistenz zu schaffen: Baldur’s Gate 3 betreibt enormen Aufwand, um selbst denen eine gute Story zu liefern, die wie eine Abrissbirne spielen

Außerdem gibt es ein „Halsins Tagebuch, Band 2“ in einer anderen Kiste. Das findet ihr nur dann, wenn ihr sowohl Halsin als auch Minthara tötet, ehe die euch erklären können, wie ihr durch den Schattenfluch in Akt 2 kommt. Jener der beiden NPCs, der zuletzt stirbt, bekommt das Buch dann in sein Inventar. Tötet ihr Halsin und rekrutiert Minthara später, hat sie es sogar dabei.

SlimX zeigt etwa einen Raum, der nur als „Asylum“, also Zufluchtsort, oder auch „Irrenhaus“ bezeichnet wird. Einen solchen Raum gibt es ebenfalls für jeden Akt und jede Map und hier stehen sämtliche NPCs, die gerade nicht in aktiven Szenen auftauchen.

In seinem 25-Minütigen Video hat der YouTuber etliche Geheimnisse von Baldur’s Gate 3 entdeckt, die ihr zwar vermutlich niemals sehen werdet, aber die dafür sorgen, dass das Spiel so immersiv ist. Darunter einige voll vertonte NPCs, die nie zum Einsatz kommen.

