Asus ROG Ally: Der Gaming-PC im Switch-Format ist am Black Friday so günstig wie noch nie

Neuer Tiefstpreis für das Asus ROG Ally: Am Black Friday bei Amazon bekommt ihr den Handheld zum bislang besten Preis.

Ihr seid auf der Suche nach einem kompakten und leistungsstarken Gaming-PC, der euch an die Nintendo Switch erinnert? Dann solltet ihr euch das Angebot von Amazon nicht entgehen lassen. Der Asus ROG Ally ist am Black Friday so günstig wie noch nie: Statt 699,99€ zahlt ihr nur noch 549€. Das ist ein echter Schnäppchenpreis für diesen Mini-PC, der es in sich hat.

Was kann der Asus ROG Ally?

Der Asus ROG Ally ist ein Gaming-PC im Switch-Format. Das heißt, er hat die Größe eines Handhelds, kann aber auch an einen Monitor oder Fernseher angeschlossen werden. Er verfügt über einen Ryzen Z1 Prozessor, 16 GB RAM und eine 512 GB SSD. Damit könnt ihr die neuesten Spiele in hoher Auflösung und flüssig spielen. Außerdem hat er einen integrierten Akku, der bis zu acht Stunden hält. So könnt ihr auch unterwegs zocken, ohne euch um eine Steckdose zu kümmern.

Der Asus ROG Ally ist nicht nur ein Gaming-PC, sondern auch ein vielseitiger Begleiter für euren Alltag. Er hat einen USB-C-Anschluss, einen HDMI-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und einen microSD-Kartenleser. Ihr könnt ihn also auch als Laptop oder Tablet verwenden, um im Internet zu surfen, Filme zu schauen oder zu arbeiten.

Der Asus ROG Ally ist ein echter Hingucker mit seinem futuristischen Design und seiner RGB-Beleuchtung. Er passt in jede Tasche und ist ideal für Gamer, die viel unterwegs sind oder wenig Platz haben. Wenn ihr euch diesen Deal nicht entgehen lassen wollt, solltet ihr schnell zuschlagen.

Bei uns müsst ihr nicht lange nach den neuesten Deals suchen. Auf unserer Deals-Übersichtsseite sammeln wir die besten Angebote, die euch interessieren könnten. Schaut mal rein. Von der Kaffeemaschine über Brettspiele hin zu Games und Hardware ist alles dabei, was sich lohnt.