Xbox Series X im Diablo 4-Bundle am Black Friday: Der günstigste Weg in Teufels Küche

So ein Angebot gibt’s nur am Black Friday: Schnappt euch die Xbox Series X mit 100€ Rabatt und Diablo 4 gratis dazu.

Hier kommt ein echtes Super-Angebot: MediaMarkt verkauft die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 für nur noch 399€! Die Xbox allein kostet normalerweise allein 499€, und das Spiel schlägt mit 70€ bis 80€ zu Buche. Ihr spart hier also mindestens 170€ und bekommt unzählige Stunden Unterhaltung in der Welt von Diablo 4.

Darum solltet ihr nicht zu lange zögern

Wenn ihr euch dieses Angebot entgehen lasst, werdet ihr es bereuen. Denn die Xbox Series X ist nicht nur eine der leistungsstärksten Konsolen auf dem Markt, sondern auch die perfekte Plattform für Diablo 4. Taucht ein in eine düstere und brutale Fantasy-Welt, in der ihr euch mit euren Freunden gegen Horden von Dämonen und anderen Kreaturen stellt. Dabei könnt ihr aus fünf verschiedenen Klassen wählen, die alle ihren eigenen Spielstil und ihre eigenen Fähigkeiten haben.

Wenn ihr mal etwas Abwechslung vom Monster-Metzeln braucht, dann habt ihr mit der Xbox auch Zugriff auf den Xbox Game Pass (separates kostenpflichtiges Abonnement). Das ist praktisch wie Netflix für Games. Wählt einfach ein Spiel aus, startet den Download und legt los. Als Bonus sind alle neuen Spiele von Microsoft ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten. So kommt ihr super günstig an neue Blockbuster wie zum Beispiel Starfield.

Also worauf wartet ihr noch? Schnappt euch die Xbox Series X mit Diablo 4 im Bundle und erlebt eines der besten Spiele des Jahres. Aber beeilt euch, denn dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Und glaubt uns, der wird nicht lange halten. Denn wer will schon nicht in Teufels Küche kommen?

