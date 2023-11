Günstiger, frisch gebrühter Bohnenkaffee auf Knopfdruck

Dieser günstige Kaffee-Vollautomat steht seit über einem halben Jahr in meiner Küche und ich möchte ihn nicht mehr missen.

Ich trinke gerne und viel Kaffee. Das liebevoll “schwarzes Gold” getaufte Heißgetränk gehört für mich schon seit Jahrzehnten täglich mehrmals in meine Lieblingstasse. Doch einen Kaffee-Vollautomaten habe ich mir erst Anfang des Jahres gegönnt und bereue es, das nicht schon früher getan zu haben.

Die DeLonghi Magnifica S hat meinen Kaffeegenuss auf das nächste Level gehoben. Mit ihr bekommt ihr guten, frisch gemahlenen und aufgebrühten Kaffee auf Knopfdruck. Keine heißen Kaffepads mehr, die man wegschmeißen muss, ohne sich dabei zu verbrennen. Und erst reicht keine Kapseln, die Bergeweise Verpackungsmüll verursachen.

Einfach in der Handhabung und Wartung

Die Bedienung der Maschine ist denkbar einfach. Oben die gerösteten Kaffeebohnen einfüllen, Mahlwerk und Regler für die Stärke des Kaffees einstellen fertig. Ist alles erstmal so eingestellt, wie ihr es mögt, reicht ab dann ein Knopfdruck um leckeren Kaffee oder Espresso zu genießen.

Deckel auf, Bohnen rein – total einfach. Hier könnt ihr auch das Mahlwerk einstellen.

Das ist aber noch nicht alles. Ist euch der Sinn nach einem schönen Cappucino, gibt es auch einen integrierten Milchaufschäumer am Gerät. Einfach Milch in ein hohes Gefäß füllen, den Aufschäumer aufheizen und schon kommt heißer Dampf aus der Düse, der euch ruckzuck lecker Milchschaum zaubert.

Milch aufschäumen geht mit der DeLonghi Magnifica S richtig schnell und einfach.

Ist euch der Sinn in der kalten Jahreszeit nach einem Tee, könnt ihr selbst das im Nullkommanix mit eurer Kaffeemaschine erledigen. Aus dem Milchaufschäumer könnt ihr nämlich auch heißes Wasser laufen lassen, um euch euren Tee schneller als mit dem Wasserkocher aufzubrühen.

Die De Longhi Magnifica S ist auch einfach in der Wartung. Alle paar Wochen möchte die Maschine entkalkt werden, was sie mit einer Leuchte an der Vorderseite anzeigt. Das solltet ihr auch tun, wenn ihr möglichst lange Freude an eurer Maschine haben möchtet.

Der Vorgang zum Entkalken ist nicht schwierig und mit ein paar Handgriffen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, schnell erledigt. Sie verweigert aber nicht gleich den Dienst, wenn sie entkalkt werden möchte. Ihr könnt sie erstmal weiterbenutzen, bis ihr Zeit für den Vorgang habt.

Jetzt zum Black Friday bekommt ihr die Kaffeemaschine sogar noch günstiger, als ich damals für sie bezahlt habe. Für nur 249€ ist sie ein echtes Schnäppchen für den wirklichen Kaffeegenießer.

Die Händler überschlagen sich geradezu mit Deals. Wir verschaffen euch in unserem Cyber Week Hub den Überblick über die heißesten Deals.

Keine Dealsuche im Kaffeesatz

Bei uns müsst ihr nicht lange nach den neuesten Deals suchen. Auf unserer Deals-Übersichtsseite sammeln wir die besten Angebote, die euch interessieren könnten. Schaut mal rein. Von der Kaffeemaschine über Brettspiele hin zu Games und Hardware ist alles dabei, was sich lohnt.