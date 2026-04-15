Gaming Guide Service
0

ARC Raiders: Quest Liste – Alle Missionen in der Übersicht

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 2 Minuten
ARC Raiders Figur und Trader Lance

In ARC Raiders gibt es über 80 Quests, die ihr im Laufe eurer Zeit in Speranza freischalten könnt, doch von wem erhaltet ihr sie und in welcher Reihenfolge werden sie vergeben? All das erfahrt ihr hier in unserer Quest Liste.

ARC Raiders
ARC Raiders
Shooter

Was ist das für eine Liste? Es handelt sich hierbei um eine Liste, die alle Quests auflistet, die ihr stückweise in Speranza freischalten könnt. Diese schicken euch immer auf verschiedene Maps, um Dinge einzusammeln oder ARCs zu vernichten. In unserer Liste zeigen wir euch alle Quests, die derzeit in ARC Raiders existieren. Weitere kommen hinzu, wenn Embark neue große Updates veröffentlicht – die Liste wird also wachsen.

Einige Quests haben von uns auch Guides erhalten. Solltet ihr also Hilfe brauchen, könnt ihr gerne auf die Quests klicken, um zu den jeweiligen Guides weitergeleitet zu werden.

Wichtig: Wir ergänzen derzeit die Liste mit den Guides zu den einzelnen Quests. Habt also noch etwas Geduld.
Video starten
ARC Raiders bringt neues Flashpoint-Update – in Speranza brodelt es vor Gerüchten

Alle Quest von Celeste

Alle Quests von Shani

  • Die Scherben aufsammeln
  • Klarer Himmel
  • Des einen Müll ist des anderen Schatz
  • Schutt und Asche
  • Mit einer Spur
  • Bodenständig
  • Lukenreparatur
  • Unter dem Radar
  • Die Triade
  • Schlafende Barone
  • Gemischte Signale
  • Eine Lagebeschreibung
  • Augen im Himmel
  • Aus den Schatten
  • Tiefkühllagerung
  • Unsere Anwesenheit da oben
  • Übertragungsfehler
  • Versteckte Kommunikation
  • Mitten rein ins Getümmel
  • Eine giftige Spur
  • Gestank der Korruption
  • Die Daten entschlüsseln
  • Ein erstklassiges Exemplar
  • Kampfaufklärung
  • Mit Aussicht
  • Bombenlauf
  • Eine Sackgasse
  • Um Aufmerksamkeit buhlen
  • Staub auf den Leitungen
  • Das Netz zum Leben erwecken
  • Fragmentierte Protokolle
  • Heimliche Treffen
  • Letzter Eintrag

Alle Quests von Tian Wen

  • Das richtige Werkzeug
  • Eine bessere Verwendung
  • Augen aufs Ziel
  • Was wir zurückließen
  • Zerstörtes Monument
  • Zum Tode verurteilt
  • Marktkorrektur
  • Industriespionage
  • Unerwartete Initiative
  • Die Truhe des Majors
  • Wieder an der Oberfläche
  • Gepanzerte Transporter
  • Schnappen und Ausschlachten
  • Stabile Häuser
  • Ausstehender Betrag
  • Vollständig beglichen

Alle Quests von Apollo

  • Der erste Schritt
  • Sicherer Durchgang
  • Alles rächt sich
  • Ein warmes Plätzchen für ein Päuschen
  • Fliegende Funken
  • Espresso
  • Eine Bibliothek aufbauen
  • Stets voran
  • Der reine Traum
  • Wegweisend
  • Die Liga
  • Filmabend
  • Testtasche

Alle Quests von Lance

  • Mein Ebenbild
  • Ärztliche Anweisung
  • Eine Enthüllung in Trümmern
  • Rezepte der Vergangenheit
  • Medizinisches Merchandise
  • Das Leben einer Apothekerin
  • Eine neue Art von Pflanze
  • Auf taube Ohren gestoßen
  • Auf der Karte
Mehr zum Thema
ARC Raiders: So löst ihr die Quest „Mit einer Spur“
von Christos Tsogos
ARC Raiders: Hurricane Caches – Jeder Fundort auf allen Maps 
von Christos Tsogos
ARC Raiders: Hochleistungsantenne – Alles zum neuen Projekt von Flashpoint
von Nicole Wakulczyk

Das waren alle derzeit aktiven Quests, die ihr in ARC Raiders aufnehmen könnt. Habt ihr schon alle freigeschaltet oder noch Schwierigkeiten, sie abzuschließen? Solltet ihr weitere Guides zu ARC Raiders suchen, könnt ihr gerne in unserem „Guide-Guide“ vorbeischauen. Wir haben für viele Dinge in dem Extraction-Shooter die passende Hilfestellung: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Quelle(n):
  1. patchcrazy.co.uk

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx