Ein Muss für Apple-Fans: Schnappt euch jetzt die AirPods 3 bei Amazon im Angebot

Bei Amazon sind gerade die Apple AirPods 3 günstig im Angebot. Wenn ihr ein iPhone, iPad oder MacBook nutzt, solltet ihr zuschlagen.

Die Apple AirPods 3 fügen sich nahtlos in das Ökosystem von Apple ein und sind so die perfekte Ergänzung für iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch und Co. Die kabellosen Kopfhörer sind bei Amazon jetzt richtig günstig im Angebot.

Amazon: Apple AirPods 3 im Angebot

Es handelt sich dabei schon um die AirPods in der dritten Generation. Diese setzen im Vergleich zu den direkten Vorgängern auf ein reduzierteres Design. Das untere Ende ist um ein Drittel kürzer als bei den Pods der zweiten Generation. Trotzdem hält der Akku etwa eine Stunde länger. In Verbindung mit dem mitgelieferten Lightning Case steigt die gesamte Akkulaufzeit auf etwa 30 Stunden.

Die AirPods sind außerdem nach IPX4 gegen Wasser und Schweiß geschützt, können also auch bei Regen oder während dem Training getragen werden. Bei Amazon kosten die Kopfhörer aktuell nur 169,99€. Die UVP liegt bei 209 Euro. Der Versand ist gratis. Aktuell bietet kein anderer Anbieter einen so günstigen Preis. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Apple AirPods 3 im Angebot!

Ihr könnt die AirPods 3 mit all euren Apple-Geräten verbinden und dann fließend zwischen ihnen wechseln. Ihr müsst die Kopfhörer nur aus dem Case nehmen und schon verbinden sie sich. Wenn ihr dann vom iPhone auf den Mac wechselt, wechseln die AirPods automatisch mit.

