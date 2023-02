WQHD Gaming Monitor von HP mit 144 Hz und fantastischem Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt im Angebot bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch mit dem HP X27i aktuell einen sehr guten WQHD Gaming Monitor mit 144 Hz supergünstig im Angebot sichern.

Das Modell überzeugt mit einem hohen Kontrast, toller Ergonomie und einer guten Bildqualität. Bei Amazon gibt’s aktuell 19% Rabatt. Wie lange das Angebot gültig ist, ist allerdings unklar. Schnell sein kann sich also lohnen.

Amazon: WQHD Gaming Monitor mit 144 Hz im Angebot

27 Zoll, WQHD-Auflösung und 144 Hz sind zur Zeit gewissermaßen der Gold-Standard im Gaming. Spiele werden flüssig und hübsch ausgegeben, ohne dabei den Geldbeutel komplett zu plündern. Dementsprechend groß ist dabei auch die Konkurrenz und viele Modelle nehmen sich nicht viel.

Der HP X27i liefert ein gutes Bild mit schönen Kontrasten und eignet sich dank geringem Input-Lag auch sehr gut für schnelle Multiplayerspiele. Ihr bekommt hier einen grundsoliden Gaming Monitor, mit dem ihr viel Spaß haben werdet.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet der HP X27i aktuell nur 283,25€. Die UVP des WQHD Gaming Monitor liegt bei 349 Euro. Der Versand ist kostenlos.

So gut ist der Preis: Amazon kratzt hier am Tiefstpreis von 278,89 Euro, liegt aber noch leicht darüber. In den vergangenen Monaten war der Preis aber meistens höher und pendelte sich etwa um 300 Euro herum ein. Das Angebot ist also wirklich gut. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 27″ / ​68.6cm Auflösung 2560×1440 Helligkeit 350cd/​m² Kontrast 1.000:1 Reaktionszeit 4ms Blickwinkel 178°/​178° Panel IPS Bildwiederholfrequenz 144Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync

AMD FreeSync Premium Anschlüsse 1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.2

