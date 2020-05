Ein Analyst hat erklärt, dass der Xbox Series X Preis niedriger als der von der PS5 ausfallen könnte. Beim letzten Preis-Duell PS4 vs. Xbox One hatte Sony beim Preis die Nase vorn. Das könnte sich mit PS5 und Xbox Series X ändern.

Woher stammen die Informationen? Michael Pachter ist ein amerikanischer Analyst bei der Finanzfirma Wedbush Securities. Pachters Schwerpunkt liegt bei Videospielen, sozialen und digitalen Medien und Elektronik. Seit fast 38 Jahren ist er Analyst.

Was sagt er? Pachter erklärte in einem Gespräch auf YouTube, dass Microsoft durchaus bereit und auch in der Lage dazu sei, den Preis deutlich unter der PS5 anzusetzen. So sagt er:

Microsoft hat eine starke Bilanz. Wenn sie den Preis um 100 Dollar senken und die ersten 10 Millionen subventionieren wollen, werden sie das tun. Ich denke, sie warten nur darauf, dass Sony zuerst blinzelt, und dann werden sie den Preis und das Startdatum bekannt geben. Es wird Weihnachten 2020 sein, also sehr wahrscheinlich im November und sehr wahrscheinlich 400 Dollar. Michael Pachter, Wedbush Scurities; Quelle: YouTube.com

Bisher wurde auch gemutmaßt, dass Sony die PS5 günstiger als die Xbox Series X anbieten werde. Derzeit sieht es danach aus, als ob sich Sony und Microsoft gegenseitig belauern und darauf warten, dass die Gegenseite etwas verrät. Ein Analyse-Firma hatte den Preis der neuen Konsolen geschätzt – ein Preis, der vielen Käufern gefallen dürfte:

Preis von PS5, Xbox Series X: Analyse-Firma gibt ermutigende Einschätzung

Sony und Microsoft lauern jeweils darauf, was die andere Firma beim Preis macht.

Xbox Series X und PS5 Preis: Unterbietet Microsoft Sony?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft Sony im Preis der Konsole unterbieten würde.

Die Xbox 360 kostete zum Release am 2. Dezember 2005 299 Euro und kostete damit deutlich weniger als die konkurrierende PlayStation 3, die zum Start 599 Euro kostete. Sony senkte dann mit der Slim-Version den Preis später auf 299 Euro – auch um gegenüber der Xbox 360 konkurrenzfähig zu sein.

Dennoch verkaufte sich die PS3 deutlich schlechter als die PlayStation 2, die bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten ist.

Doch wie sahen die Preise bei der PlayStation aus? Wir stellen sie euch genauer vor.

Der Preis der PlayStation-Systeme in der Übersicht

Preis Release-Datum PlayStation 1 299 DM (Deutschland) 29. September 1995 PlayStation 2 549 DM 24. November 2000 PlayStation 3 599 Euro, Slim 299 Euro 23. März 2007 PlayStation 4 399 Euro 29. November 2013

Im Gegensatz zur PlayStation gibt es vom Xbox-System bisher nur drei Modelle. Sonys stärkste Konkurrenz bei der PlayStation 1 war auch nicht Microsoft, sondern Nintendo – insbesondere, nachdem die gemeinsame Kooperation für ein Gaming-System geplatzt war.

Der Preis der Xbox-Systeme in der Übersicht

Preis Release-Datum Xbox 479 Euro; sechs Wochen später senkt Microsoft den Preis auf 299 Euro 14. März 2002 Xbox 360 299 Euro 2. Dezember 2005 Xbox One 499 Euro 22. November 2013

Was sagen die Zahlen? Vergleicht man die Preise und die Release-Termine der alten Konsolen miteinander, stellt man fest: Noch nie war die Konkurrenz zwischen PlayStation und Xbox so groß wie bei der neusten Generation.

PlayStation 1 und Xbox beziehungsweise PlayStation 3 und Xbox 360 wurden mit einigem Abstand (rund 2 Jahre) voneinander veröffentlicht. Hier war die Preisgestaltung deutlich unabhängiger, da die unmittelbare Konkurrenz nicht so stark war.

Bei PlayStation 4 und Xbox One hatte Sony seine PS4 eine Woche nach Microsoft veröffentlicht und sie rund 100 Euro günstiger angeboten: Bis heute hat sich die PlayStation 4 deutlich besser verkauft als die Xbox One.

Wie könnte die PlayStation 5 wohl aussehen? MeinMMO hat euch die 5 besten PS5 Designs vorgestellt.

PS5 und Xbox Series X: Release und Preis weiterhin unbekannt

Wenn es um den Preis und das Release-Datum geht, halten sich die beiden Hersteller Sony und Microsoft weiterhin bedeckt und belauern sich gegenseitig. Auch Pachter ist der Meinung, dass man nur auf die Nachricht des Konkurrenten wartet.

Anfang Mai hatte Microsoft zumindest in einem Stream wichtige Spiele für die Xbox Series X vorgestellt. Doch viele Fans hatten sich vom Stream mehr Gameplay erhofft.

Sony hat bisher kein Gameplay gezeigt und hält sich auch ansonsten bedeckt. Viele hoffen darauf, dass Sony zumindest bald das finale Design der PlayStation 5 vorstellen könnte, welches im Gegensatz zur Xbox Series X immer noch nicht bekannt ist.

Und während wir gespannt auf den Preis und das offizielle Release-Datum der beiden neuen Konsolen warten, könnte das zumindest für die PlayStation 4 von Vorteil sein. MeinMMO erklärt, warum die PlayStation 4 im Vergleich zur PS5 noch deutlich an Wert gewinnen könnte.