Amazon: Jetzt Samsung 4K TV mit HDMI 2.1 von 55 bis 85 Zoll zum Bestpreis sichern

Bei Amazon ist jetzt ein 4K TV von Samsung mit 120 Hz und HDMI 2.1 in drei Größen im Angebot: 55 Zoll, 65 Zoll und riesige 85 Zoll.

Es handelt sich dabei um die Modelle der GQ Q70B-Reihe von Samsung, die auf QLED setzen und High-End-Features zum Mittelklasse-Preis bieten. Dank HDMI 2.1 und 120 Hz erfüllen die Fernseher nämlich auch die Ansprüche von PS5 oder Xbox Series X/S. Alle drei Größen werden bei Amazon gerade zum aktuellen Bestpreis angeboten.

Amazon: Samsung 4K TV im Angebot

Bei Amazon ist der Samsung GQ Q70B in den Größen 55 Zoll, 65 Zoll und 85 Zoll im Angebot. Welche Größe die richtige für euch ist, hängt vor allem von dem zur Verfügung stehenden Platz ab. Als Faustregel gilt: Je weiter ihr vom Bildschirm entfernt sitzt, desto größer sollte selbiger sein. So oder so bekommt ihr hier aber einen richtig guten Fernseher mit 4K-Auflösung, Smart-Betriebssystem und toller Bildqualität.

Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S können 4K-Bilder mit bis zu 120 FPS ausgeben. Voraussetzung dafür ist aber eine ausreichend hohe Bildwiederholrate (120 Hz) und ein HDMI 2.1-Anschluss, damit das Signal auch übertragen werden kann. Beides wird vom Samsung TV im Angebot erfüllt. Hier die Preise:

Bestpreis in allen Größen: Alle drei Optionen werden aktuell nirgends sonst so günstig angeboten wie bei Amazon. Je nach Größe spart ihr im Vergleich zur Konkurrenz bis zu 100 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt euren 4K TV zum Bestpreis!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 55″ / 65″ / 85″ Auflösung 3840×2160 4K Panel LCD, Quantum dot HDR HDR, HDR10, HDR10+,

HDR10+ Adaptive, HLG Bildwiederholrate 120 Hz Video-Anschlüsse 1x HDMI 2.1 (eARC),

3x HDMI 2.0

