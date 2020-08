Ihr bekommt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme bei Prime Video. Außerdem sind einige Amazon Channels im Angebot stark reduziert.

Der nächste Filmabend ist gerettet, denn Amazon bei Prime Video wieder einige Blockbuster und andere interessante Filme im Angebot. Dieses Mal sind sie allerdings nicht zum Leihen, sondern direkt zum Kaufen. Sie stehen euch somit dauerhaft zur Verfügung und ihr könnt sie jederzeit so oft schauen wie ihr wollt.

So könnt ihr die gekauften Filme schauen: Filme, die ihr bei Prime Video kauft, stehen euch in eurem Amazon-Konto und natürlich in der Prime Video-App zur Verfügung. Letztere könnt ihr über die PS4, Xbox One und euren Smart-TV nutzen. Außerdem gibt es sie auch für euer Smartphone, Tablet und den Amazon Fire TV-Stick.

Bis zu 50% Rabatt auf Prime Video Filme

Neuheiten im Angebot: Bei Prime Video gibt es zur Zeit auch einige Filme im Deal zu kaufen, die erst vor ein paar Monaten erschienen sind. Nachfolgend eine kleine Auswahl, der Filme, die reduziert sind.

Weitere Filme im Angebot bei Prime Video

Neben den Neuheiten könnt ihr Filme nach Genre wie Comedy, Drama, Sci-Fi, Romantisch und weitere kaufen. Alternativ gibt es auch beliebte Filme gesondert sortiert.

Amazon Channels für nur 97 Cent pro Monat

Top-Angebot für Channels: Bei Amazon gibt es neben Filmen und Serien noch die sogenannten Channels. Diese konzentrieren sich auf bestimmte Themen oder sind sogar ganze Sender. Einige davon sind nun im Angebot günstiger.

Ihr könnt sie für drei Monat für nur 97 Cent pro Monat und somit für rund drei Euro abonnieren. Natürlich sind die Amazon Channels jederzeit kündbar.

Das Angebot gilt bis zum 23. August.

Echo Dot mit Music Unlimited für nur 18 Euro

Günstig den Echo Dot kaufen: Ein weiteres Angebot bei Amazon bietet euch aktuell die Möglichkeit den Echo Dot in der dritten Generation für nur 18 Euro zu kaufen. In Kombination gibt es dazu einen Monat Amazon Music Unlimited.

Die Mitgliedschaft von Music Unlimited könnt ihr zum Ende des ersten Monats kündigen. Dadurch entstehen euch keine weiteren Kosten als die knapp 18 Euro. Günstiger gab es den Echo Dot bisher noch nie.

Das Angebot gilt nur für Neukunden von Music Unlimited.

