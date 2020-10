Beim Amazon Prime Day 2020 könnt ihr Anime bei der 3-für-2-Aktion im Angebot günstiger kaufen. Darunter Attack on Titan und Sword Art Online.

Nur noch am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober könnt ihr beim Amazon Prime Day Animes deutlich günstiger kaufen. Zur Auswahl stehen sehr beliebte Anime-Serien und -Filme. Darunter Dragonball, Attack on Titan, Sword Art Online, One Piece, Kickers, My Hero Academia, Detektiv Conan und viele mehr.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei Anime DVDs oder Blu-rays von der Aktionsseite in den Warenkorb. Anschließend wird an der Kasse der günstigste Preis der drei als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.

Dragonball ist hoch im Kurs

Bei der 3-für-2-Aktion für Animes könnt ihr etliche Staffeln von Dragball Z, Dragonball und Dragonball Super kaufen. Wer möchte, kann sich mit dem Angebot seine Seriensammlung also besonders günstig vervollständigen.

Attack on Titan beim Amazon Prime Day

Von Attack on Titan bekommt ihr ebenfalls eine große Auswahl bei Amazon im Angebot.

