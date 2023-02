Amazon Angebot: Philips 4K OLED TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz jetzt zum Hammer-Preis sichern

Tolles Angebot: Schnappt euch jetzt bei Amazon einen Philips 4K OLED TV mit HDMI 2.1, 120 Hz & Ambilight zum Top-Preis – perfekt für PS5!

Es handelt sich um den Philips OLED707 mit 55 Zoll Bilddiagonale. Der Fernseher ist mit allen Technologien ausgestattet, die man sich aktuell Wünschen kann: HDMI 2.1, 120 Hz Bildwiederholrate, OLED TV und Ambilight. Holt euch das Modell jetzt im Angebot bei Amazon:

Amazon: Philips 4K OLED TV im Angebot

Ein OLED TV bringt euch die aktuell beste Bildqualität ins Wohnzimmer. Das Modell von Philips kommt darüber hinaus mit allen wichtigen Features, sodass ihr nicht nur Filme, Serien und Sport, sondern auch Games auf der PS5 oder Xbox Series X/S in der bestmöglichen Qualität genießen könnt.

Dank Ambilight werden alle Inhalte darüber hinaus nochmal intensiver dargestellt. Dabei handelt es sich um LED-Lichter, die an der Rückseite des Fernsehers angebracht sind und passend zum Geschehen auf dem Bildschirm die Farbe wechseln.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet der Philips 4K OLED TV aktuell nur 999€. Die UVP des Fernsehers liegt bei 1799 Euro. Der Versand ist gratis.

Top-Preis: Der OLED TV war nur am Black Friday günstiger. Da kostete das Modell 949 Euro. Diesen einen Tag ausgenommen handelt es sich bei dem Angebot um den absolut besten Preis für den Fernseher. Ein paar andere Anbieter bieten zur Zeit denselben Preis, da kommen dann aber in den allermeisten Fällen noch happige Versandkosten obendrauf. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt Philips 4K OLED TV im Angebot sichern!

Die wichtigsten Infos aus dem Datenblatt:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 139 cm / 55 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel 4K Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Wide Color Gamut 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, KI-Bildqualitätsmodus, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready, FilmmakerModus, HDR10+ Adaptive Bildverhältnis 16:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

Die spannendsten Deals

Kommende Woche erscheint mit Hogwarts Legacy das erste große Spiele-Highlight des Jahres. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr sogar schon drei Tage früher loslegen. Wir haben alle Infos zu den Editionen und Preisen für euch:

Hogwarts Legacy früher spielen: Jetzt für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Switch vorbestellen

Die spannendsten Deals findet ihr immer in unserer Übersicht. Dort suchen wir für euch jeden Tag die besten Angebote, Aktionen und Schnäppchen heraus und zeigen euch, was sie so gut macht.