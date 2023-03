Ihr könnt jetzt die neuen Amazon Fire 4K Smart-TVs vorbestellen und bis zu 250€ sparen

Amazon bringt ihre eigene Fire-Smart-TV-Reihe nach Deutschland. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr je nach Modell bis zu 33% sparen.

Die Fire-Smart-TV-Reihe von Amazon beinhaltet eine ganze Palette an verschiedenen TV-Geräten in mehreren Größen und Funktionsumfang. Der Erscheinungs- und damit auch der Liefertermin in Deutschland ist der 12.04.2023. Die Vorbestell-Aktion, bei der ihr bis zu 250€ sparen könnt, läuft noch bis zum Vortag am 11.04.2023 um 09:00 Uhr. Wir stellen euch die Modell-Klassen und ihre Preise vor.

Amazon Fire TV Omni QLED

Amazon bietet drei verschiedene Smart TV Modelle an, die alle mit der Fire TV Oberfläche und Alexa ausgestattet sind. Das Spitzenmodell ist die Omni QLED Serie, die sich durch ihre Bildqualität und ihre smarten Funktionen auszeichnet.

Das Omni QLED Modell verfügt über ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming und Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Dank des integrierten Umgebungslichtsensors passt sich das Bild automatisch an die Lichtverhältnisse an und liefert optimale Ergebnisse für jede Szene. Das Gerät bietet außerdem eine freihändige Alexa-Sprachsteuerung mit Fernfeldmikrofonen, die es ermöglicht, den Fernseher per Sprachbefehl zu steuern.

Eine Besonderheit ist die Ambient-TV-Funktion, die den Fernseher in ein persönliches Display verwandelt, wenn gerade nicht gestreamt wird. Dabei kann man aus einer Sammlung von über 1.700 Fotos und Kunstwerken wählen oder eigene Bilder anzeigen lassen. Zudem kann man Alexa-Widgets nutzen, um Informationen wie Kalendereinträge oder Smart-Home-Bedienfelder zu sehen.

Das Omni QLED Modell ist nicht nur ein smarter Fernseher, sondern auch ein leistungsstarker Partner für Gaming und Filme schauen. Das 4K-QLED-Display bietet eine hohe Auflösung, einen hohen Kontrast und eine lebendige Farbwiedergabe, die jedes Spiel und jeden Film zum Erlebnis machen. Außerdem verfügt das Gerät über einen speziellen Gaming-Modus, der die Latenz reduziert und die Reaktionszeit verbessert. Mit der freihändigen Alexa-Sprachsteuerung kann man außerdem ganz einfach zwischen den Eingängen wechseln oder den Sound anpassen.

Das Omni QLED Modell ist in vier Größen von 43 bis 65 Zoll erhältlich. Während der Vorbestell-Aktion sind alle Geräte reduziert und zum Einstiegspreis erhältlich:

Amazon Fire TV 4

Das zweite Modell in der Reihe ist die Fire TV 4 Serie, die ebenfalls 4K-Auflösung und HDR10-Unterstützung bietet, aber etwas günstiger ist. Die Fire TV 4 Serie ist in drei Größen von 43 bis 55 Zoll erhältlich und verfügt über ein LED-Display mit Dolby Digital Plus Sound. Die Geräte sind mit der Fire TV Oberfläche und Alexa ausgestattet, aber nur mit der Alexa-Sprachfernbedienung. Das bedeutet, dass man den Fernseher nicht freihändig per Sprache steuern kann wie bei der Omni QLED Serie. Außerdem fehlt die Ambient-TV-Funktion, die den Fernseher in ein persönliches Display verwandelt.

Die Fire TV 4 Serie ist somit eine gute Wahl für alle, die einen einfachen und günstigen Smart TV suchen, der alle wichtigen Streaming-Dienste bietet. Für Gaming und Filme schauen bietet die Fire TV 4 Serie eine solide Bildqualität. Die Latenz ist etwas höher und es gibt keinen speziellen Gaming-Modus. Auch Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive werden nicht unterstützt. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung kann man aber trotzdem bequem zwischen den Eingängen wechseln oder den Sound anpassen.

Amazon Fire TV 2

Die günstigste Option unter den Amazon Smart TV Modellen ist die Fire TV 2 Serie, die in 32 und 40 Zoll erhältlich ist. Die Features sind bei der 2er Serie dieselben wie bei der 4er Serie. Allerdings beschränkt sich die Bidlschirm-Auflösung beim 32 Zoll-Gerät auf 720p (HD) und beim größeren 40 Zoll-Modell auf 1080p (Full HD).

Weitere Angebote

Bei Amazon stehen außerdem die Frühlingsangebote an. Ab dem 27. März findet ihr dort täglich neue Angebote aus allen Kategorien. Wir suchen für euch die besten Deals heraus und stellen sie vor.

Alle Deals der Aktion und mehr findet ihr auch in unserer Übersicht. Hier sind wir immer auf der Suche nach spannenden Angeboten und günstigen Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia.