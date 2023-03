Amazon Frühlingsangebote: Die erste Schnäppchensause mit PS5-Bundles?

Die Amazon Frühlingsangebote sind die erste große Rabatt-Aktion des Jahres. Wir haben alle Infos zum Sale, der nächste Woche ansteht.

Noch gibt es nur wenige Informationen zum großen Spring Sale. Wenn es so weit ist, informieren wir euch natürlich über die besten Angebote und Deals. Die Übersichtsseite der Amazon Frühlingsangebote ist derweil schon live:

Amazon Frühlingsangebote: Alle Infos

Wann? Die Frühlingsangebote finden vom 27. März, 18:00 Uhr bis 29. März, 23:59 Uhr statt. Montagabend geht es also los, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endet die Aktion dann auch schon wieder.

Was? Wie immer wird es Angebote aus so ziemlich allen Kategorien geben. Zusätzlich zu den festen Deals könnt ihr jeden Tag neue “Angebote des Tages” und alle 6 Stunden wechselnde Blitzangebote entdecken. Da müsst ihr schnell sein, weil viele Produkte in kürzester Zeit ausverkauft sind.

Wie immer gibt es auch einen kleinen Vorteil für Amazon Prime-Mitglieder, auch wenn der Sale dieses Mal allen anderen genauso offensteht. Mit einem aktiven Abo könnt ihr die Deals jeweils 30 Minuten früher sehen und seid so im Vorteil. Wenn ihr Neukunden seid, könnt ihr den Service 30 Tage komplett gratis testen:

Die besten Deals – PS5-Bundles?

Die Amazon Frühlingsangebote werden voraussichtlich wieder ein paar satte Rabatte auf ein großes Sortiment an ausgewählten Artikeln bieten. Besonders bei Fernsehern, Gaming-Monitoren und -Zubehör gab es in der Vergangenheit immer wieder starke Deals. Wenn ihr also nach einem neuen TV, Bildschirm, einem Headset oder einer Tastatur sucht, könnte das der perfekte Moment sein.

Mit ziemlicher Sicherheit könnt ihr euch im Angebotszeitraum auch die Eigenprodukte von Amazon wie den Kindle, Echo Dots oder Fire TV Sticks günstiger sichern. Auch Spielzeug etwa von LEGO ist ein heißer Kandidat für den Sale.

Nachdem sich die Verfügbarkeit 2023 um ein Vielfaches gebessert hat, könnte auch die begehrte PS5 einen Sale-Auftritt haben. Möglich wären günstige Bundles mit Hogwarts Legacy, God of War Ragnarök oder anderen Spielen. Auch die Xbox Series X/S könnte bedient werden. Die Nintendo Switch ist bei solchen Aktionen eher selten reduziert.

Ein paar Games sollte es allerdings für alle Konsolen im Angebot geben. Ein guter Zeitpunkt also, um eure Spiele-Bibliothek zu erweitern. Sobald es weitere Infos gibt, werden wir darüber berichten.

Schon jetzt gibt es bei Amazon ein echtes Schnäppchen! Holt euch jetzt den Nissan Skyline GT-R R34 aus LEGO zum aktuellen Bestpreis:

Alle Deals der Aktion und mehr findet ihr auch in unserer Übersicht. Hier sind wir immer auf der Suche nach spannenden Angeboten und günstigen Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia.