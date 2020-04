Bei Amazon im Angebot bekommt ihr aktuell zehn Prozent Rabatt auf FIFA Points für FIFA 20. Kauft euch jetzt eure FUT-Punkte für PC, PS4 und Xbox One.

Wer gerne den Ultimate Team-Modus von FIFA 20 spielt, kann sich jetzt die dazugehören FIFA 20 Points günstiger kaufen. Bei Amazon gibt es aktuell im Angebot zehn Prozent Rabatt auf verschiedene FUT-Point-Karten. Im Deal findet ihr dabei FIFA Points für PC, PS4 und Xbox One. Dieses Mal sind auch drei Packs für das österreichische PSN-Konto dabei.

Amazon ist durch den Rabatt derzeit der günstigste offizielle Anbieter für FIFA 20 Points.

FIFA 20 Points im Angebot bei Amazon kaufen

Im Angebot bei Amazon bekommt ihr jeweils drei Größen der FIFA Point-Pakete. Ihr könnt 2.200, 4.600 und 12.000 FIFA 20 FUT-Points für die einzelnen Plattformen kaufen.

FIFA Points für PC

FIFA Points für PS4 DE

FIFA Points für PS4 AT

FIFA Points für Xbox One

Was sind FIFA Points? Hierbei handelt es sich um eine Währung, die ihr nur gegen Echtgeld kaufen könnt. Diese FIFA Points könnt ihr wiederum nutzen, um damit in FIFA 20 die Packs für Ultimate Team zu kaufen. In diesen Pack-Sets habt ihr dann eine Chance auf Spieler für euer FIFA Ultimate Team.

Mit den FIFA Points könnt ihr drei Arten von FIFA Packs kaufen:

Bronze-Pack und Premium-Bronze

Silber-Pack und Premium-Silber

Gold-Pack und Premium-Gold

Was steckt in den FIFA Packs? Je nach Pack erhaltet ihr zu 100% einen Spieler mit einem gewissen Mindestrating. Bei Bronze gibt es zum Beispiel garantiert einen Spieler mit einer 45er-Wertung und bei Gold einen mit einer 75er-Wertung.

Alle Sets, die besten FUT-Packs und Tipps zum Kauf der Packs bekommt ihr in unserer Übersicht.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.