Sollte ich meine alte PS5 verkaufen, um mir eine PS5 Slim zu kaufen?

Viele Spieler hoffen deswegen darauf, dass Sony in naher Zukunft noch ein leistungsstärkeres PS5-Modell oder wenigstens eine “richtige” Slim-Version vorstellen wird. Ob das jedoch passieren wird, ist nicht bekannt. In den nächsten Wochen wird erst einmal das neue Zubehör von Sony für die PS5 offiziell erscheinen:

Ich besitze eine PS5 Digital Edition: Die aktuelle Digital Edition lässt sich im Unterschied zum neuen Modell nicht upgraden. Solltet ihr in Zukunft gern die Option haben, ein Laufwerk in die PS5 nachträglich einzubauen, dann könnte der Kauf eine Überlegung wert sein.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to