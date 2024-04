Albion Online: Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in das Sandbox-MMORPG einzusteigen

Nach sieben Jahren auf Servern in Nordamerika sowie Asien kommt das Sandbox-MMORPG Albion Online endlich nach Europa. Das ist der ideale Zeitpunkt für den Einstieg ins Spiel.

Was ist Albion Online? Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin mit über 5 Millionen registrierten Spielern.

In Albion Online dürft ihr euch wahrhaft frei austoben und nach Lust und Laune Gebäude errichten, andere Spieler umhauen und Gegenstände herstellen. Es ist sowohl für PvP-, als auch PvE-Spieler und Spielerinnen bestens geeignet.

Eine Besonderheit in Albion Online stellt das Wirtschaftssystem dar. Dieses liegt vollständig in der Hand der Spieler und Spielerinnen. Alle Items im Spiel werden entsprechend von Spielenden hergestellt und verkauft.

Tüchtige Geschäftsleute erwartet also jede Menge Gelegenheiten, um Profit zu machen.

Wo und wie kann man Albion Online spielen? Seit 2017 könnt ihr Albion Online schon spielen, aber die Server standen bislang in Nordamerika und Asien. Doch ab sofort gibt es auch Server für Europa und den Mittleren Osten. Das bedeutet, dass ihr nun bequemer und sicherer spielen könnt. Die Verbindung zum Spiel ist dadurch für europäische Spieler und Spielerinnen noch besser.

Das erwartet euch in der Welt von Albion Online

Albion Online spielt in einer Fantasy-Welt, die von der Artus-Sage inspiriert ist. Das Spiel unterstützt neben dem PC als Plattform auch Crossplay zu Mobile-Geräten. Ihr könnt mit demselben Account je nach Lust und Laune am PC oder mit dem Handy zocken. Seit dem 10. April 2019 ist das MMORPG übrigens kostenlos spielbar.

Obendrein finden die globalen Server-Ereignisse zu Zeiten statt, in der die meisten Spieler und Spielerinnen der EU-Region auch online sind. Ihr müsst also nicht in aller Früh oder spät Nachts zocken, um an Events teilzunehmen.

Auf der Homepage von Sandbox-Entertainment oder via Steam könnt ihr euch das Spiel kostenlos herunterladen und spielen. Dabei könnt ihr sowohl auf dem PC als auch auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät zocken.

Darum ist jetzt der beste Zeitpunkt, in Albion Online einzusteigen

Neustart für alle gleich: Sandbox-Spiele schrecken potenzielle Spieler und Spielerinnen oft ab, wenn sie schon seit Jahren laufen. “Wenn ich da jetzt erst anfange, haben alle anderen ja schon ewig Vorsprung und alles unter sich aufgeteilt”, ist hier oft die Befürchtung.

Doch genau für diese Spielenden ist der Start auf den EU-Servern die ideale Gelegenheit, mit dem Spiel anzufangen. Denn auf den neuen Servern starten alle gleich. Das Land ist noch frisch und die Wirtschaft neu. Jeder hat die gleichen Chancen und erlebt das einzigartige Gefühl, eine neue Online-Spielwelt von Beginn an zu erleben.

Zum Start in der EU-Region könnt ihr Albion Online komplett neu erleben und trotzdem auf 7 Jahre Entwicklung zurückgreifen.

Gleichzeitig umgeht ihr mit diesem speziellen Server-Start das Problem, dass quasi alle MMORPGs zu Beginn plagt. Oftmals sind neue Releases von Bugs und Contentmangel gestraft. Bei Albion Online profitiert ihr mit dem EU-Start von der Erfahrung und dem Content von bereits sieben(!) Jahren.

Ihr bekommt also das Beste aus beiden Welten, wenn ihr jetzt einsteigt: Eine einzigartige Neustart-Erfahrung in einem MMORPG, das gleichzeitig die Verfeinerungen und Erweiterungen von sieben Jahren Laufzeit aufweist. Wenn das mal kein Grund ist, sich Albion Online anzusehen, zumal ihr jederzeit kostenlos loslegen könnt!

5 Dinge, die euch in Albion Online zum Start erwarten

Albion Online bietet als klassisches Sandbox-MMORPG massenweise Tätigkeiten, die ihr schon zu Beginn des Spiels machen könnt. Da euch die schiere Menge des Contents womöglich “erschlägt”, gibt es hier eine kleine Auswahl an sinnvollen Dingen, die ihr gleich nach dem Tutorial angehen solltet.

Fürchtet euch nicht vor Expeditionen und Dungeons!

Albion Online verzichtet auf die sonst in MMORPGs üblichen Klassen. Vielmehr kommen eure Fähigkeiten aus der Ausrüstung, die ihr tragt und nutzt.

Wenn ihr euch also mit schwerer Rüstung und Nahkampfwaffen ausstattet, seid ihr ein Nahkämpfer oder Tank. Entscheidet ihr euch dagegen lieber für Fernkampfwaffen oder Magie, seid ihr entsprechend ein Fernkämpfer oder Zauberer.

Je nach Kombination von Items habt ihr so einen anderen Build. Je mehr ihr mit den ausgerüsteten Items spielt, desto mehr “Ruhm” erlangt ihr. Ruhm ist hier das Äquivalent von Erfahrungspunkten.

Wenn ihr genug Ruhm gesammelt habt, steigt ihr in der entsprechenden Kategorie auf und schaltet bessere Optionen mit der Ausrüstung frei. Außerdem könnt ihr so stärkere Varianten eurer Gegenstände nutzen.

In den Instanzen des Spiels winkt besonders toller Loot.

Da ihr nur durch wiederholtes Nutzen der Items und Sammeln von Ruhm besser werdet, bieten sich gerade zum Spielstart die Expeditionen und Solo-Dungeons an. Erstere könnt ihr bequem von der ersten Hauptstadt aus starten und problemlos alleine bestreiten. So sammelt ihr schon mal ordentlich Ruhm und könnt gefahrlos verschiedene Builds ausprobieren.

Später könnt ihr euch dann an die Solo-Dungeons wagen, die ihr in der offenen Spielwelt vorfindet und an den grün leuchtenden Portalen erkennt. Dort geht es etwas rauer zu als in den Expeditionen, aber die Ausbeute lohnt sich mehr.

Zuletzt winken große Dungeons, die in einem Lager fieser NPCs liegen. Dort solltet ihr euch aber nur in Begleitung von anderen Spielenden hin wagen.

Sammelt und verkauft Ressourcen

Als Sandbox-Spiel bietet euch Albion Online freilich nicht nur Kämpfe. Ihr könnt überall in der Welt Rohstoffe finden und abbauen. Und das solltet ihr auch tun, denn zum einen bekommt ihr dadurch Ruhm und zum anderen könnt ihr die Ressourcen profitabel im Handelshaus verkaufen.

In der riesigen offenen Welt findet ihr Massen an Rohstoffen, aus denen ihr bessere Items bastelt.

Von Bäumen und Pflanzen über Steine und Erze bis hin zu Tieren und Monstern, die ihr häuten könnt – in der Welt von Albion gibt es viel zu finden.

Wenn ihr Ruhm beim Sammeln erlangt, schaltet ihr obendrein höherwertige Werkzeuge frei, mit denen ihr wiederum wertvollere Ressourcen sammelt.

Ihr könnt die Ressourcen bequem sammeln, während ihr ohnehin die offene Welt erkundet, es kostet euch also nichts und bringt euch obendrein ordentlich Geld ein.

Denn wenn ihr wieder in einer Stadt seid, könnt ihr das gesammelte Zeug auf dem Marktplatz verkaufen. Und wenn der Preis gerade nicht passt, könnt ihr sogar Verkaufsaufträge verwenden, um sicherzustellen, dass ihr eure Waren nicht zu billig veräußert.

Besorgt euch Top-Ausrüstung

Gerade zum Spielstart könnt ihr euch schnell Ausrüstung besorgen. Entweder, indem ihr sie im Handelshaus von anderen Spielern kauft oder indem ihr sie aus überschüssigen Ressourcen selbst herstellt.

Baut und kauft euch also von allem etwas, dann schließt ihr die ersten Quests dazu ab und könnt in den schon erwähnten ersten Dungeons und Expeditionen die verschiedenen Waffen und Rüstungsteile testen.

Fast alle Dinge, die ihr im Spiel erwerben könnt, wurden von Spielern und Spielerinnen hergestellt.

Und vergesst nicht, euch schon früh einen Beutel für mehr Tragkraft und ein edles Reittier für schnelles Reisen zu besorgen. Und damit ist nicht der räudige Esel aus dem Tutorial gemeint!

Spart also früh auf ein richtiges Reitpferd, ihr werdet schnell den Unterschied bemerken und den Esel dann nie wieder anfassen!

Wagt euch ins PvP

PvP spielt in Sandbox-Games oft eine wichtige Rolle und Albion Online ist da keine Ausnahme. Das Spiel wurde von Anfang an mit einem Fokus auf PvP erstellt und daher solltet ihr diesen spaßigen Aspekt des Games nicht auslassen.

Doch wie kommt man ins PvP? Da gibt es mehrere Möglichkeiten:

Arena: Hier sammelt ihr erste PvP-Erfahrung und verliert obendrein keine Ausrüstung. Wenn ihr also das PvP testen möchtet, dann ist das euer erster Anlaufpunkt.

Hier sammelt ihr erste PvP-Erfahrung und verliert obendrein keine Ausrüstung. Wenn ihr also das PvP testen möchtet, dann ist das euer erster Anlaufpunkt. Fraktionsflaggen: Ihr könnt jederzeit auch in der offenen Welt (ab den gelben Zonen) mit anderen Spielern fechten, wenn ihr eure Fraktionsflagge aktiviert. Die Gegner der anderen Fraktionen sind dann eure Feinde und ihr könnt eure Kräfte messen.

Ihr könnt jederzeit auch in der offenen Welt (ab den gelben Zonen) mit anderen Spielern fechten, wenn ihr eure Fraktionsflagge aktiviert. Die Gegner der anderen Fraktionen sind dann eure Feinde und ihr könnt eure Kräfte messen. PvP-Gebiete: In Gebieten wie den schwarzen Zonen herrscht das Recht des Stärkeren und man kann euch jederzeit angreifen.

Ein Wort zu den PvP-Zonen: In Albion Online ist die Welt in verschiedene Zonen aufgeteilt. In den Startgebieten ist gar kein PvP möglich. Sobald ihr in die gelben Zonen wechselt, könnt ihr angegriffen werden, wenn ihr die PvP-Flagge hisst.

Sterbt ihr hier, so verliert ihr lediglich die Haltbarkeit eurer Ausrüstung sowie ein Drittel der gesammelten Ressourcen. Nutzt diese Gebiete also für PvP-Training.

Wenn ihr euch ins PvP vertieft, sind auch große Belagerungsschlachten möglich.

In den roten Zonen seid ihr ebenso von anderen Spielenden angreifbar, wenn ihr die entsprechende Flagge aktiviert. Wenn ihr hier ins Gras beißt, dann verliert ihr ALLES, was ihr aktuell dabei habt, sogar euren Gaul! Nur euer Silber ist sicher vor Plünderung, passt also auf, mit wem ihr euch anlegt.

Wer das totale PvP erleben möchte, der wagt sich in die gesetzlosen schwarzen Zonen. Dort gibt es keine PvP-Flagge, vielmehr kann euch jeder Spieler und jede Spielerin jederzeit anfallen und abmurksen.

Und freilich verliert ihr hier erneut alles, wenn ihr das Zeitliche segnet. Diese Zonen sind also klar nur für PvP-Fans, die kein Risiko scheuen.

Was bringt PvP? Neben dem Ruhm und der Ehre, die ihr im PvP erlangt, könnt ihr in den roten und schwarzen Zonen die Ausrüstung eurer Opfer rauben. Außerdem ist die Ausbeute in diesen Gebieten viel höher als in den “sicheren Zonen”. Es lohnt sich also, um einiges mehr in den PvP-Zonen auf der Jagd nach Beute zu sein.

Betretet die Nebel für ein einzigartiges Erlebnis

Die Nebel sind eine mysteriöse Parallelwelt, die ihr betreten könnt, indem ihr den Irrlichtern in der offenen Welt folgt, bis sie euch zu einem Portal in die Nebelwelt führen. Sobald ihr sie betreten habt, seid ihr für andere Spieler anonym und könnt einzigartige Monster, Schatztruhen und Portale zu speziellen Dungeons finden.

In den Nebeln gibt es verschiedene Gefahrenstufen – wenn ihr die Nebel von einer gelben Zone aus betretet, befindet ihr euch in einer nicht tödlichen Nebelregion, ihr müsst also nicht befürchten, getötet zu werden und all euren Kram zu verlieren.

Obendrein sind die Nebel keine Zone für große Gruppen. Daher sind sie gut für Einzelspieler geeignet. Wenn ihr also einfach fröhlich Gegner kloppen und Loot rauben wollt, dann sind die Nebel ideal für euch.Ihr seht also, Albion Online ist gerade zum Zeitpunkt des EU-Starts das ideale Spiel, um in das Sandbox-Genre einzusteigen. Holt es also kostenlos auf der Homepage von Albion Online und stürzt euch in die große Online-Sandbox.