Spitzenleistung zum fairen Preis: Diese beeindruckende Dyson-Alternative reinigt effizient und ist vollgepackt mit Funktionen!

Bei MediaMarkt bekommt ihr mit Rowenta-Akkusaugern Qualität aus Deutschland aktuell extra günstig im Angebot. Die starke Saugkraft, viele verschiedene Aufsätze und Top-Features machen sogar Dyson Konkurrenz!

Staubsauger mit Kabel gehören der Vergangenheit an. Staubsaugen zählt sowieso bei den allermeisten nicht zu der Lieblingstätigkeit und dann noch einen schweren Staubsauger mit rumschleppen, macht es nur noch nerviger. Umso besser, wenn man dann ein Gerät hat, was zuverlässig funktioniert und genug Akku und Saugkraft für größere Wohnungen und Häuser hat. Wenn dann noch ein Rabatt von fast 500€ dazu kommt, spricht nur noch wenig gegen einen neuen Akkusauger.

Dieser Akkusauger geht Kopf-an-Kopf mit Dysons V15

Der Rowenta X-Force Flex 15.60 hat ordentlich was zu bieten und tritt selbstbewusst gegen seinen größten Konkurrenten, den Dyson V15 an. Mit seiner herausragenden Verarbeitungsqualität und umfassenden Ausstattung erweist er sich als unverzichtbarer Alltagsheld für jeden Haushalt. Besonders beeindruckend ist seine intelligente Bodenerkennung, die die Saugleistung automatisch an den Untergrund anpasst – sei es Teppich oder Parkett.

Mit dem Rowenta Flex-Gelenk kommt ihr einfach unter jedes Sofa.

Der X-Force Flex 15.60 überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, von der Bodenreinigung bis zur Deckenreinigung. Spezielle Aufsätze ermöglichen zudem die effiziente Entfernung von Tierhaaren, was ihn zu einem perfekten Begleiter für Haustierbesitzer macht.

Mit seinem effizienten Filtersystem filtert der X-Force Flex bis zu 99,9 % der Partikel aus der Luft, was besonders für Allergiker von großem Vorteil ist. Die bewährten Features der Serie, wie das flexible Rowenta Flex-Gelenk, der LED-beleuchtete Bodenaufsatz, das freistehende Saugrohr mit Stop&Go-Funktion und das smarte Leuchtdisplay, tragen zusätzlich zur herausragenden Leistung bei.

Ausgestattet mit einem 550 Watt Digital-Force-Motor und 230 Air Watts ist der X-Force Flex 15.60 das saugstärkste Modell von Rowenta. Die beeindruckende Laufzeit von bis zu 80 Minuten im Eco-Modus wird durch einen 9-Zellen Lithium-Ionen-Akku ermöglicht. Der großzügige Staubbehälter mit 0,9 Litern Kapazität ermöglicht ausgedehnte Reinigungssitzungen, ohne unterbrechen zu müssen.

Der Rowenta X-Force Flex 15.60 ist jetzt für nur 599,99€ erhältlich – eine Ersparnis von ganzen 450€! Verpasst nicht die Gelegenheit, euch dieses leistungsstarke Gerät zum unschlagbaren Preis zu sichern und macht euren Haushalt fit für eine effiziente und gründliche Reinigung!

Hier sind die Features und Highlights des X-Force Flex im Überblick:

Leistung : 550 Watt Digital-Force-Motor, 230 Air Watts

: 550 Watt Digital-Force-Motor, 230 Air Watts Akku : 9-Zellen Lithium-Ionen, bis zu 80 Minuten Laufzeit im Eco-Modus

: 9-Zellen Lithium-Ionen, bis zu 80 Minuten Laufzeit im Eco-Modus Staubbehälter : 0,9 Liter

: 0,9 Liter Spezielle Features : Smarte Bodenerkennung, LED-beleuchteter Bodenaufsatz, Stop&Go-Funktion, Filtersystem (bis zu 99,9 % Effizienz)

: Smarte Bodenerkennung, LED-beleuchteter Bodenaufsatz, Stop&Go-Funktion, Filtersystem (bis zu 99,9 % Effizienz) Zubehör: Spezialaufsätze für Tierhaare, flexible Bürste, Möbelbürste, Fugendüse

Die kleinere Version für leichteres Reinigen

Der Rowenta X-Force Flex RH99A9 ist sozusagen der kleinere Bruder. Mit einer Saugkraft von bis zu 200 AirWatt und einem 450 Watt Motor spielt er dennoch im oberen Leistungsbereich mit. Auch er erkennt smart den Boden und passt die Saugkraft automatisch an.

Auch der Rowenta RH99A9 überzeugt mit vielen High-Tech Funktionen

Beim Akku spart der RH99A9 zum Glück nicht, auch er hält starke 80 Minuten durch und saugt mit einem zusätzlichen Wechselakku sogar doppelt so lange. Das Smart Control Display zeigt den Akkustand in Echtzeit an, sodass der Reinigungsprozess optimal geplant werden kann. Mit fünf verschiedenen Saugmodi – inklusive eines intelligenten Auto-Modus – ist der RH99A9 extrem flexibel.

Hier sind die Details des Akkusaugers im Überblick:

Leistung : 450 Watt, bis zu 200 Air Watts

: 450 Watt, bis zu 200 Air Watts Akku : Starke Lithium-Ionen-Batterie, bis zu 80 Minuten Laufzeit

: Starke Lithium-Ionen-Batterie, bis zu 80 Minuten Laufzeit Smart Control Display : Echtzeitanzeige von Akkustand und Saugmodi

: Echtzeitanzeige von Akkustand und Saugmodi Spezielle Features : Automatische Leistungsanpassung, Allergiefilterung (99,9 %)

: Automatische Leistungsanpassung, Allergiefilterung (99,9 %) Zubehör: LED-beleuchtete Bodendüse, Tier-Turbobürste, integrierte Bürsten, Polsterdüse, Fugendüse

Mit dem RH99A9 bekommt ihr einen kleineren Formfaktor und ein schlankeres und leichtes Design ohne allzu große Abstriche in der Saugkraft machen zu müssen. Aktuell kostet er im Angebot 419,99€ – statt einer UVP von 949,99€.