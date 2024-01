Preis-Leistungs-Knaller bei diesem WQHD-Monitor: Unfassbare 180Hz, IPS-Panel & 27 Zoll bekommt ihr gerade richtig günstig!

Der WQHD-Monitor mischt euer Online-Spiel-Erlebnis so richtig auf. Dominiert jetzt in allerlei Spielen und nutzt das Amazon-Angebot.

Der INNOCN 27G1R Plus ist ein mächtiger Gaming-Monitor, der euch für diesen Preis unglaublich viel bietet. Unter anderem die IPS-Technologie, eine Auflösung von 2560×1440 und eine grandiose Bildwiederholungsrate von 180Hz. Spart jetzt 50€ und bezahlt nur 249€. Zuzüglich könnt ihr aktuell bei Amazon einen Coupon von 50€ aktivieren. Somit spart ihr insgesamt 100€!

Darum ist dieser WQHD-Monitor ein visuelles Monster

Mit seinem 27-Zoll-Display, IPS-Technologie und einer WQHD-Auflösung erhaltet ihr superscharfe Bilder. Ein IPS-Panel liefert euch mehr Farbgenauigkeit und bessere Kontraste. Zudem könnt ihr euch dank 180Hz in Online-Spielen wie Apex Legends oder Counter-Strike 2 beweisen, indem ihr jede Minisekunde für einen Sieg nutzt. Der Monitor deckt außerdem den sRGB-Farbraum zu 99% ab, was eine präzise Farbdarstellung gewährleistet und eure Spiele in ihrer vollen Pracht erscheinen lässt.

Er verfügt über vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, um eine einfache Verbindung mit euren Geräten zu ermöglichen. Zudem ist der Bildschirm VESA-kompatibel (75×75), was bedeutet, dass er an verschiedenen Halterungen oder Armen befestigt werden kann, um euer Setup individuell anzupassen.

Zusätzlich bietet der INNOCN 27G1R Plus verschiedene Gaming-spezifische Funktionen wie Game-Plus-Modi, die speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten sind und das Spielerlebnis weiter verbessern.

Pro Schnelle Bildwiederholungsfrequenz von 180Hz

VESA-kompatibel

Schnelles IPS-Panel

Optimal für FPS-Spiele geeignet

Gute Verarbeitung Contra Nur HDMI 2.0

Mehr Top-Angebote

