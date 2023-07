Ältere Spieler fühlen sich von der Spielindustrie vergessen, sagen: „Wir werden zurückgelassen“

In dem ständig fortschreitenden Bereich des Gamings, der mit hochmoderner Technologie und neuen Spielmechanismen aufwartet, gibt es eine Gruppe von Spielern, die Schwierigkeiten hat, Schritt zu halten.

Einige Spiele stellen ältere Spieler vor Herausforderungen. Gegenüber AARP, einer amerikanischen gemeinnützigen Organisation, die sich für die Interessen und Bedürfnisse von Menschen im Rentenalter einsetzt, äußerte ein 53-jähriger Spieler: „Ich habe das Gefühl, dass wir zurückgelassen werden, nicht berücksichtigt werden“ (via aarp.org).

Dabei machen Spieler über 50 in Amerika ein Viertel der Gesamtheit an Videospielern aus. In Deutschland sind fast ein Drittel der Spieler über 50, wie unsere Kollegen von der GameStar schreiben.

Ein 65-Jähriger zockt seit 15 Jahren Call of Duty und hat fast eine halbe Million Kills. Die verschiedenen Titel des Shooters sind beliebt bei vielen älteren Spielern.

Zu kleine Schrift und Controller, die schwer zu bedienen sind

Die Dozentin Celia Pearce unterrichtet Game Design an der Northeastern University in Boston und beschäftigt sich seit Jahren mit Problemen, die ältere Spieler haben.

Was haben ältere Spieler für Probleme? Ein Problem stellen Controller dar, die teilweise schwer zu bedienen sind, insbesondere für Personen mit akuten oder dauerhaften Verletzungen oder Arthritis. Ein weiteres Problem seien die zu kleinen Schriftarten in Spielen.

„Ich sage meinen Studenten immer, bitte verwendet größere Schriftarten, niemand über 30 kann eine Schriftgröße von 0,5 lesen“, so Celia Pearce (via Marketplace). Pearce sei Teil der Forschungsgruppe „Games for Life“ und möchte die Kluft zwischen der Spielindustrie und den Bedürfnissen älterer Spieler überbrücken.

Die AARP (American Association of Retired Persons) hat in einem Forschungsbericht aufgezeigt, dass sich ältere Spieler benachteiligt fühlen und selten Spiele finden, die geeignet für sie sind (via PDF: AARP).

„Spielen ist ein gesunder Bestandteil des Älterwerdens“

Was wünschen sich ältere Spieler? Laut der AARP stelle für viele schon das Tutorial oftmals eine Hürde dar. Die Anleitung sollten verständlicher und gut lesbar gestaltet werden. Viele ältere Gamer spielen zudem auf dem Mobilgerät, andere eher auf dem PC oder auf Konsolen. Der Wunsch nach mehr plattformübergreifenden Spielen bestehe.

Maura White ist die Direktorin für Spiele und ihre Community bei AARP. Sie sagt, sinnvolles Spielen sei ein gesunder Bestandteil des Älterwerdens. Spielen könne „Stress abbauen, Sie geistig herausfordern, Sie mit anderen verbinden und einfach Spaß machen.“ Auch stelle es eine Möglichkeit dar, sich mehr mit Technologie zu beschäftigen (via blog.aarp.com).

Zudem wollen ältere Spieler zwar geistig fit bleiben, suchen aber auch nach „Möglichkeiten, um sich durch Spiele mit anderen Menschen zu verbinden“, sagt Kenny Rosenblatt (via Marketplace). Rosenblatt ist der CEO von Arkadium, einem Entwicklerstudio für Gelegenheitsspiele.

Welche Games spielen ältere Spieler? Laut der Dozentin haben ältere Spieler nicht nur Interesse an Spielen fürs Gehirnjogging, sondern vor allem auch an Story-Games. Das Unternehmen Arkadium wolle sich nun primär auf diese Spielergruppe konzentrieren. Die meisten ihrer Spieler seien laut Rosenblatt in ihren Sechzigern und Siebzigern, einige auch in den Achtzigern.

Auch Diablo 4 fasziniert ältere Gamer, denn das Diablo-Franchise ist bereits seit 1996 eine Säule des Gaming und eine der bekanntesten Spiele-Reihen.

Fan sucht nach alten Gamern, die Diablo 4 spielen, kriegt hunderte Antworten: „Der Körper zerfällt, aber der Geist bleibt scharf“