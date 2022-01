Jetzt 9 GB Datenvolumen + Flat zum Bestpreis bei sim.de sichern

Bei sim.de gibt es kurzzeitig ein äußerst attraktives Angebot. Schnappt euch 9 GB Datenvolumen für nur 8,99 Euro im Monat.

Das neue Jahr startet direkt mit ein paar interessanten Angeboten. Bei sim.de gibt es etwa gewohnt günstige Handyverträge. Darunter: 9 GB Datenvolumen + Allnet Flat zum aktuellen Bestpreis! Die Angebote sind allerdings nur für kurze Zeit verfügbar, schnell sein lohnt sich also!

9 GB Datenvolumen + Flat: So günstig ist das Angebot

Bei dem Deal von sim.de handelt es sich laut Preisvergleichsseiten um den aktuellen Bestpreis! So zahlt ihr für das Paket aus 9 GB Datenvolumen und Allnet Flat ansonsten mindestens 9,99 Euro monatlich. Bei Blau bekommt ihr es ebenfalls für 8,99 Euro, müsst dann aber mit einer langsameren Internetgeschwindigkeit (25 MBit/s vs 50 MBit/s) auskommen.

Der Tarif von sim.de ist monatlich kündbar, der einmalig zu entrichtende Anschlusspreis beträgt 19,99 Euro. Entscheidet ihr euch bei Vertragsschluss allerdings direkt für eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, könnt ihr euch den gesamten Anschlusspreis sparen!

9 GB Datenvolumen sind bei weitem nicht das größte Paket, deutlich kleiner geht es aber auch. So oder so reicht das in den allermeisten Fällen aus, um entspannt durch den Monat zu kommen. Die obligatorische Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze verhindert darüber hinaus nerviges Minutenzählen bei euren Telefonaten.

Über sim.de

Bei sim.de handelt es sich um einen Teil der bekannten Drillisch Online Gruppe. sim.de ist ein absolut seriöser Anbieter, bei dem ihr euch keine Sorgen wegen versteckten Kostenfallen oder ähnlichem machen müsst. Bei sim.de findet ihr günstige Mobilfunktarife im schnellen und stabilen Netz von Telefonica.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.