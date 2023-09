7-Jähriger steckt in 3 Tagen 1000 € in ein Handy-Spiel, EA will Geld behalten – Eltern sind entsetzt

Das sagt EA: In einem Statement an TV2 einige Tage nach dem Vorfall empfiehlt EA den Eltern dringend, eine robuste Zugangs-Kontrolle einzuführen, die müsse für alle Spiele und Geräte gelten, zu denen Kinder Zugriff haben, auch für mobilen Plattformen.

Es fühle sich an, als habe sie die 1.000 € gewonnen, sagt sie. Jetzt will man den Weg pflastern und einen Fußball und Fußballschuhe für den Sohn kaufen.

Was sind Booster-Packs in FIFA? – In einem Modus bei FIFA kann man sich ein Team mit virtuellen Spielern zusammenstellen. – Diese Spieler werden durch Karten repräsentiert, die echte Fußballspieler darstellen. – Gute Spieler im echten Leben sind auch im Spiel stark. – Die Karten kann man über “Booster-Packs” erwerben. Das sind Lootboxen, die zufällig ausgewählte Karten enthalten.

Wie man an einem Screenshoot sehen kann, hatte sich der Junge spezielle Sonder-Karten von Top-Spielern wie Casillas, Lahm oder C. Ronaldo gegönnt.

Was hat der Junge gemacht? Innerhalb von 3 Tagen hatte sich der Junge für umgerechnet 1.006 € sogenannte Booster-Packs in FIA Mobile gekauft und sich damit ein „Dream Team“ aus virtuellen Spielern zusammenstellt.

Eine Familie in Norwegen ist entsetzt: Um den 7-jährigen Sohn während einer langweiligen Fahrt ruhigzustellen, gaben die Eltern dem Jungen das Handy der Mama, um das Spiel „FIFA Mobile“ zu spielen. Doch der Knirps versenkte in 3 Tagen 1000 € und kaufte damit starke Spieler. Als die Eltern das Geld bei der Firma hinter dem Spiel zurückforderten, stießen sie bei EA zwar auf Verständnis, aber das Geld war weg.

