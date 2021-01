Beim Online-Händler Otto bekommt ihr gerade verschiedene Spiele für PS4, PS5 und Xbox deutlich reduziert. Wir stellen euch die besten Angebote vor und erklären, warum sich die Spiele lohnen.

Derzeit bekommt ihr beim Händler Otto verschiedene Spiele für die PS4,PS5 und die Xbox stark reduziert. Darunter einige Hits, die schon etwas älter sind, sicher aber dennoch lohnen, falls ihr sie noch nicht gespielt habt.

Wir stellen euch fünf Spiele aus dem Angebot vor und erklären euch, warum sich die Spiele lohnen.

Need for Speed Heat

Genre: Rennspiel | Entwickler: Ghost Games | Release-Datum: 8. November 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Need for Speed Heat? Need for Speed Heat setzt wie sein Vorgänger Payback auf schnelle Straßenrennen und auf Geplänkel mit der Polizei. Denn nach Payback sind die Verfolgungsjagden mit der Polizei wieder mit dabei.

Darum lohnt sich das Spiel: Need for Speed Heat bietet euch jede Menge Fahrzeuge und etliche Möglichkeiten, eure Autos zu verbessern oder zu modellieren. Die Spielwelt ist umfangreich und bietet jede Menge Missionen und Aufgaben. Die Verfolgungsjagden mit der Polizei sind unterhaltsam und machen Laune und das Spiel bietet außerdem eine gelungene Sprachausgabe.

Die Kollegen von der GamePro bezeichnen NFS Heat als „bestes Need for Speed der letzten Jahre.“

Das ist weniger gelungen: Die Fahrphysik ist simpel geraten, was man vor allem am Driften der Fahrzeuge merkt. Die Story ist belanglos und die Charaktere austauschbar und oberflächlich. Das größte Problem ist jedoch das Balancing. Auch Online könnt ihr mit sehr stark getunten Fahrzeugen an Events teilnehmen, sodass ihr oder andere keine Chance hat.

Für wen ist das Spiel geeignet? Falls ihr bereits den Vorgänger Payback unterhaltsam fandet, werdet ihr mit Heat ebenfalls viel Spaß haben. Auch Tuningfans kommen mit den vielen verschiedenen Fahrzeugen voll auf ihre Kosten.

Pro viele verschiedene Fahrzeuge

etliche Tunings-Möglichkeiten

gutes Schadensmodell und zerstörbare Spielwelt

große und umfangreiches Welt

gute deutsche Lokalisierung

spaßige Verfolgungsjagden mit der Polizei Contra simple Fahrphysik (merkwürdiges Driften)

viel Grind für Story-Missionen nötig

austauschbare, oberflächliche Charaktere

schwankendes Balancing sowohl Off- als auch Online

Wo kann man Need for Speed: Heat kaufen? Derzeit bekommt ihr das Spiel bei Otto im Angebot. Hier kostet das Spiel derzeit 29,99 € (69,99 €), ihr spart 57 %.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Modell: Buy-to-Play | Preisspanne (laut Geizhals.de): 44,34 – 79,99 €

Was ist Star Wars: Jedi Fallen Order? Die Geschichte findet zwischen Episode 3 und 4 statt. Ihr schlüpft in die Rolle des Jedi-Schülers Cal Kestis und habt Order 66 überlebt. Nun seid nun vor dem Galaktischen Imperium auf der Flucht.

Darum lohnt sich das Spiel: Respawn Entertainment hat im Spieldesign ganze Arbeit geleistet: Die Welten werden im Laufe des Spiels immer komplexer und die Mischung zwischen Kämpfen und Erkunden fühlt sich immer gut an. Das Design ist stimmig, was von der tollen Sound- und Sprachkulisse noch zusätzlich verstärkt wird. Die Gegner sind abwechslungsreich gestaltet und das Spiel bietet 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade.

In Star Wars: Jedi Fallen Order bekämpft ihr auch sehr eigenartige Gegner.

Das ist weniger gelungen: Die Grafik sieht zwar toll aus, dadurch schwankt die Framerate auf der PS4 (Pro) zum Teil sehr stark. Durch die sehr lineare Story bietet das Spiel außerdem kaum Wiederspielwert. Ebenfalls schade ist, dass Protagonist Cal im Laufe des Spiels kaum Charaktertiefe entwickelt.

Für wen ist das Spiel geeignet? Mögt ihr Action-Spiele mit einem schnellen Kampfsystem mit Star Wars – Flair? Dann solltet ihr euch Star Wars: Jedi Fallen Order ansehen.

Pro tolle Inszenierung

hervorragendes Spieldesign dank komplexer Welten und guter Atmosphäre

perfekte Mischung zwischen Kämpfen und Erkunden

gute deutsche Sprachausgabe und Soundkulisse

viele und abwechslungsreiche Gegner

4 Schwierigkeitsgrade Contra schwankende Performance auf der PS4 Pro

sehr lineare Story ohne Wiederspielwert

Protagonist Cal Kestis bleibt blass und uninteressant

Wo kann man Star Wars: Jedi Fallen Order kaufen? Derzeit gibt es das Spiel sowohl für die PS4/PS5 als auch für die Xbox bei Otto im Angebot. Derzeit zahlt ihr 29,99 € ( 69,99 € ), ihr spart 57 %.

Red Dead Redemption 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rockstar Games | Release-Datum: 26. Oktober 2018 | Modell: Buy-to-play | Preisspanne (laut Geizhals.de): 19,88 – 60,10 €

Was ist Red Dead Redemption 2? Beim neusten Ableger der Western-Serie handelt es sich erneut um ein Actionspiel mit großer, offener Spielwelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Arthur Morgan, der gemeinsam mit der Van der Linde-Gang vor der Justiz auf der Flucht ist. Rockstar setzt auf eine offene und realistische Spielwelt und viele Interaktionsmöglichkeiten. Außerdem bietet das Spiel einen Multiplayer-Modus, Read Dead Online.

Darum lohnt sich das Spiel: Red Dead Redemption 2 bietet eine riesige Spielwelt. Und Rockstar Games gelingt es, diese Spielwelt sehr glaubwürdig zu gestalten. So könnt ihr mit euer Umgebung interagieren, Tiere und NPCs reagieren auf euch und viele Entscheidungen haben spürbare Konsequenzen.

Ebenfalls überzeugen kann die Geschichte rund um Arthur Morgan. Diese ist stark inszeniert, was an den schnellen Szenenwechseln, dem abwechslungsreichem Gameplay und auch am tiefgründigen Protagonisten liegt, dessen Ziele man nachvollziehen kann. Und auch das Ende wird euch zufriedenstellen und nicht ratlos zurücklassen.

Das ist weniger gelungen: Das Spiel sieht großartig aus, braucht aber auch entsprechend Leistung. Die Ladezeiten sind lang und die PS4 Pro schafft keine 60 Bilder pro Sekunde. Schade ist ebenfalls, dass das Spiel nur einen Schwierigkeitsgrad bietet. Die Zielerfassung vor allem in engen Räumen und Gebäuden lässt ebenfalls zu wünschen übrig.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem starken Action-Spiel mit dichter Atmosphäre und spannender Story, dann solltet ihr euch Red Dead Redemption 2 ansehen. Auch Western-Fans werden sich gut unterhalten fühlen.

Pro riesige und glaubwürdige Spielwelt

viele Nebenaufgaben und Beschäftigungen

starker Protagonist

stark inszenierte Story mit zufriedenstellendem Ende

viele Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen

abwechslungsreiches Spieldesign

großer Umfang Contra keine 60 Bilder pro Sekunde

schwammige Zielerfassung in Gebäuden

nur ein Schwierigkeitsgrad

lange Ladezeiten

Wo kann man Red Dead Redemption 2 kaufen? Derzeit bekommt ihr das Spiel bei Otto im Angebot. Beim Online-Händler zahlt ihr aktuell 24,99 € ( 69,99 € ), ihr spart 64 %.

Battlefield 5

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 20. November 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Battlefield 5? Battlefield 5 ist ein First-Person-Shooter und der mittlerweile 16. Ableger der Battlefield-Reihe. Das Spiel ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und legt seinen Fokus auf intensive Schlachten zwischen Soldaten der Alliierten und der Wehrmacht in unterschiedlichen Kriegsgebieten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Neben den klassischen Modi wie Team Deathmatch und Eroberungen, gibt es auch einen Battle Royale – Modus, den Feuersturm-Modus. Cool sind außerdem die großen Militär-Operationen, die über mehrere Tage gehen. Dabei könnt ihr nicht nur als Infanterist, sondern auch mit Panzern oder Flugzeugen in den Kampf ziehen.

Battlefield 5 setzt auch in der Battlefield-Serie erstmals nicht auf einen Premium-Pass, stattdessen will man mit Battlefield 5 Tides of War – Live-Service allen Spielern alle Inhalte kostenlos bieten.

Was ist weniger gut gelungen? Einige Spieler klagen über Balance-Probleme. Auch einzelne Bugs können mitunter stören. Es hat lange gedauert, bis Battlefield 5 genügend Content hatte, denn versprochene Inhalte kamen erst deutlich später nach.

Für wen ist das Spiel geeignet? Sucht ihr nach einem umfangreichen Shooter mit jeder Menge Inhalte, dann solltet ihr euch Battlefield V ansehen.

Pro große Multiplayer-Gefechte mit bis zu 64 Spielern

zerstörbare Umgebung

mittlerweile viel neuer Content

Koop- und Singleplayer-Inhalte

Kein Premium-Pass Contra teilweise Balance-Probleme

nervige Bugs

versprochene Inhalte kamen erst viel später

Wo kann man Battlefield V kaufen? Derzeit bekommt ihr das Spiel bei Otto im Angebot. Hier bekommt ihr das Spiel für 24,99 € ( 59,99 € ), ihr spart 58 %.

The Outer Worlds

Genre: RPG | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 25. Oktober 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist The Outer World? The Outer World ist ein Rollenspiel des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment. Die Story spielt in einer alternativen Zukunft, wo große Konzerne die Macht übernommen haben und das Leben beeinflussen. Dabei bietet euch das Spiel ein nettes Science-Fiction-Szenario mit Echtzeitkämpfen und viel Rollenspiel.

Das bietet das Spiel: The Outer Worlds bietet euch eine große und bunte Spielwelt mit einem unverbrauchten Setting. Die Entwickler haben außerdem viel Wert auf die Charakterentwicklung gelegt: Ihr könnt euren Charakter zu Beginn frei erstellen und ihn rollenspieltypisch im Laufe der Zeit verbessern. Dabei investiert ihr eure Punkte nicht nur in Attribute, sondern auch in etliche Fähigkeiten, die sich dann auf eure Begleiter, Kämpfe und Quests auswirken. Waffen lassen sich modifizieren und viele Quests könnt ihr auf verschiedene Art und Weise lösen. Das erhöht den Wiederspielwert.

Daneben liefert das Spiel noch jede Menge schwarzen Humor und eine gute englische Sprachausgabe. Unsere Kollegen von der GameStar empfehlen The Outer Worlds als Alternative für Spieler, die mit Fallout 76 nicht richtig warm geworden sind.

So sieht die Stadt Fallbrook aus

Das ist weniger gelungen: Die KI der Gegner hat in der Spielwelt mit Aussetzern zu kämpfen. Mal macht sie Probleme im Kampf, ein anderes Mal reagiert sie nicht darauf, wenn ihr einfach in fremde Häuser spaziert. Die Mimik der Charaktere ist nicht gelungen, die Inszenierung der einzelnen Aufgaben schwankt sehr stark und man bekommt viel sinnlose Beute. Auf der Konsole gibt es außerdem kleinere Probleme mit den Texturen.

Für wen ist das Spiel geeignet? Ihr sucht nach einem umfangreichen Rollenspiel, welches euch jede Menge Freiheiten und einen hohen Wiederspielwert bietet, dann solltet ihr „The Outer World“ eine Chance geben.

Pro bunte und unverbrauchtes Setting

schwarzer Humor

freie Charaktererstellung und Entwicklung

Entscheidungen mit Konsequenzen

gute englische Sprachausgabe

hoher Wiederspielwert, dank vieler verschiedener Lösungswege

Waffen lassen sich verbessern und modifizieren Contra Gegner-KI mit Aussetzern

viel überflüssige Beute

mittelmäßige Gestik und Mimik

Inszenierung des Spiels schwankt stark

Texturprobleme auf Konsole

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit bekommt ihr das Spiel bei Otto im Angebot. Hier zahlt ihr aktuell 23,99 € ( 59,99 € ), ihr spart 60 %.

