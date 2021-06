5 gute MMORPGs, die im Steam Summer Sale 2021 im Angebot sind

Auf Steam hat der große Summer Sale begonnen und verschiedenste Spiele befinden sich vorübergehend im Angebot. Wir von MeinMMO stellen euch 5 MMORPGs vor, die gerade günstiger sind und die wir empfehlen können.

Was ist das für ein Sale? Vom 24. Juni bis zum 8. Juli um jeweils 19:00 Uhr deutscher Zeit läuft der Summer Sale 2021 auf Steam. Dort bekommt ihr einige Spiele günstiger als sonst.

Was sind das für Spiele? Wir haben für euch 5 MMORPGs rausgesucht, die im Angebot sind und die wir euch auch empfehlen können. Sie haben größtenteils positive Bewertungen auf Steam und wurden allesamt bereits von unserem MMORPG-Autor Alexander Leitsch getestet und für gut befunden.

Die Liste wurde nach der Größe des Rabatts sortiert. Am Ende der Liste findet ihr zudem weitere MMORPGs, aber auch andere Online-Spiele, die derzeit rabattiert sind.

Black Desert – 90 % Rabatt

Art: Sandbox | Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 03. März 2016 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Bei Black Desert handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, welches euch viele Freiheiten bietet. Ihr könnt

endlos leveln und Ausrüstung farmen

11 Lifeskills verbessern, darunter Angeln, Jagen und Sammeln

ein eigenes Netzwerk von Arbeitern aufbauen und so Produktionsketten schaffen, um Gold zu verdienen

ein eigenes Haus einrichten

ein Schiff bauen und die Welt besegeln

euch ins PvP stürzen und mit einer Gilde Außenposten erobern

Im Gegenzug verzichtet Black Desert jedoch auf eine lineare Story. Zuletzt veröffentlichte das MMORPG Season-Server, in denen ihr schneller leveln und so zu Veteranen aufschließen könnt.

Der YouTuber Entenburg hat sich Black Desert im Jahr 2021 angeschaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer ein neues Themepark-MMORPG wie WoW oder FFXIV sucht, sollte von Black Desert die Finger lassen. Das Spiel legt viel Wert darauf, dass ihr euch selbst euren Content sucht.

Wer allerdings tief in eine Welt voller Wirtschaft, Handel und PvP versinken will, der sollte sich Black Desert unbedingt anschauen.

Was kostet es im Sale? Black Desert ist auf Steam derzeit um 90 % reduziert. Ihr bekommt es für 0,99 Euro statt 9,99 Euro. Die teureren Pakete wurden um 50 % reduziert.

Allerdings gibt es immer wieder Aktionen, in denen Black Desert sogar kostenlos erhältlich ist. Wer also nicht zwingend jetzt ein neues MMORPG sucht, könnte auf einen solchen Moment warten.

Xsyon: Prelude – 67 % Rabatt

Art: Sanbox | Entwickler: Notorious Games | Plattform: PC | Release-Datum: 30. Dezember 2014 (Early Access) | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Xysion: Prelude ist ein apokalyptisches Fantasy-MMORPG, in dem die Spieler entscheiden, wie sich die Welt um sie herum entwickelt. Entsprechend werden die Wirtschaft, aber auch die Quests von Spielern gesteuert.

Die Spielwelt des MMORPGs teilt sich in verschiedene Zonen, wobei die Startgebiete vom PvP ausgeklammert werden. In anderen Zonen jedoch ist offenes PvP möglich.

Es gibt 8 verschiedene Attribute im Spiel, anhand derer sich Charaktere skillen lassen. Feste Klassen gibt es nicht.

Ein großer Fokus liegt auf dem Crafting und der Jagd auf Tiere.

Spieler können das Terrain von Xsyon verändern und so Städte errichten.

Die Kollegen von MassivelyOP haben sich 2018 das MMORPG in einem Video angeschaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Xsyon ist ein Sandbox-MMORPG und nimmt euch nicht an die Hand. Zudem ist es ein Indie-Projekt und sieht grafisch nicht sonderlich hochwertig aus.

Durch das Terraforming und die eigenen Spieler-Quests hat es jedoch einzigartige Systeme, die viel Spaß machen können, gerade wenn man sich gemeinsam mit anderen Spielern in einem Stamm organisiert. Trotzdem ist Xsyon insgesamt sehr grindy.

Was kostet es im Sale? Xsyon bekommt ihr für 9,23 Euro statt 27,99 Euro.

Final Fantasy XIV – 60 % Rabatt

Art: Themepark | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4, PS5 | Release-Datum: 27. August 2013| Modell: Pay-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV ist ein Themepark-MMORPG aus Japan. Es hat einen starken Fokus auf die Story und im Endgame erwarten euch knifflige Raids und Aufgaben. Highlights sind:

Eine riesige Spielwelt

Verschiedene Jobs, die man mit einem Charakter leveln kann

Ein tiefgreifendes Craftings-System

Herausforderungen in Form von Dungeons und Raids mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden

Das Grundspiel bis Stufe 60 ist inzwischen Free-to-Play, doch darüber hinaus braucht ihr die passenden Erweiterungen und ein Abo. Dafür erwartet euch durch die neuste Erweiterung Shadowbringers und den anstehenden Release von Endwalker jede Menge Content.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Final Fantasy XIV eignet sich hervorragend für Fans einer guten Story, von Dungeons und Raids, sowie Spieler, die gerne im Tab-Targeting unterwegs sind. Zwar ist das Kampfsystem an sich etwas träge und wenig actionreich, doch das machen die Bosse mit ihren Mechaniken wieder wett.

Viele Mechaniken innerhalb von FFXIV sind darauf ausgelegt einen Großteil der alten Inhalte für die Spieler weiterhin aktuell zu halten, sei es durch Dailys oder andere Arten von Belohnungen.

Was kostet es im Sale? Die Standard-Edition der neusten Erweiterung Shadowbringers kostet 13,99 statt 34,99 Euro auf Steam. Die Collector’s Edition bekommt ihr für 19,99 statt 49,99 Euro.

Gloria Victics – 60 % Rabatt

Art: Sandbox | Entwickler: Black Eye Games | Plattform: PC | Release-Datum: 9. Juni 2016 (Early Access) | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Gloria Victis ist ein Mittelalter-MMORPG mit starkem Fokus auf Realismus. Die Spieler werden nicht sonderlich stark an die Hand genommen, sondern werden in die gefährliche Welt geworfen und haben dort viele Freiheiten.

Ihr verwaltet riesige Burgen und müsst dabei auf die Moral der Bewohner achten

Andere Spieler können die Burgen belagern und erobern

Generell ist PvP überall in der Welt möglich, wobei Gloria Victis auf ein Action-Kampfsystem setzt

Es gibt PvE-Inhalte wie Gruppen-Quests, Events und Raids

Crafting spielt eine wichtige Rolle

Ihr entwickelt eure Helden anhand von Skills weiter. Klassen gibt es nicht

In den Spielerzahlen ist Gloria Victis eher ein Nischen-MMORPG. Durchschnittlich waren in den letzten Tagen 361 Spieler online (via Steamcharts). Allerdings wird das Spiel insgesamt zu 71 % positiv bewertet bei über 4.500 Reviews. Zudem ist der Indie-Entwickler Black Eye Games stets bemüht, das Spiel zu verbessern und mit Updates zu versehen.

Der YouTuber TheLazyPeon hat sich das Spiel Anfang 2020 genauer angesehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer Lust auf ein knallhartes Mittelalter-MMORPG hat, in dem PvP überall möglich ist, der sollte sich Gloria Victis anschauen. Das actionreiche Kampfsystem und die Belagerungen von Burgen machen viel Spaß.

Was kostet es im Sale? Gloria Victis bekommt ihr für 7,99 Euro im Steam Summer Sale. Normalerweise zahlt ihr für das MMORPG 19,99 Euro.

The Elder Scrolls Online – 60 %, aber nur aufs Grundspiel

Art: Themepark | Entwickler: Zenimax Online| Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia | Release-Datum: 04. April 2014 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist ein Themepark-MMORPG, jedoch kein klassisches. Es setzt auf viele Singleplayer-Inhalte und darauf, dass ihr egal mit jedem Level überall in der Welt Tamriel Spaß haben könnt.

ESO überzeugt besonders mit der einzigartigen Geschichte und dem Setting der Spielwelt. So gibt es viele ikonische Orte, die man bereits aus den “Elder Scrolls”-Spielen kennt, sowie dem bekannten Kompass anstelle einer Minimap.

Highlights sind die regelmäßigen Updates, von denen es mindestens eins pro Quartal gibt, die große Spielwelt und die komplette Vertonung.

Der YouTUber SchleckiLP hat sich ESO im Jahr 2021 genauer angesehen und ein Video dazu erstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich?

Was kostet es im Sale? Bei ESO könnt ihr derzeit 60 % auf Steam sparen, jedoch nur auf das Grundspiel. Das kostet generell nur 19,99 Euro und wurde nun auf 7,99 Euro reduziert.

Allerdings kam jüngst erst mit Blackwood eine neue Erweiterung heraus, die weiterhin 59,99 Euro kostet. Wer jedoch 69,99 Euro ausgibt, bekommt das Grundspiel und die anderen 4 Erweiterungen dazu.

Weitere MMORPGs und Online-Spiele im Angebot

Wer nach weiteren Angeboten sucht, findet unter anderem diese Spiele im Steam-Sale:

Wild Terra 2 (MMORPG) – 20,99 statt 29,99 Euro

Project: Gorgon (MMORPG) – 25,49 statt 33,99 Euro

ArcheAge Unchained (MMORPG) – 6,39 statt 15,99 Euro

Last Oasis (Survival) – 16,24 statt 24,99 Euro

Sea of Thieves (Koop) – 26,79 statt 39,99 Euro

Rust (Survival) – 16,99 statt 33,99 Euro

DayZ (Survival) – 23,99 statt 39,99 Euro

Ark Survivial Evolveld (Survival) – 8,24 statt 24,99 Euro

Fallout 76 (Survival) – 13,19 statt 39,99 Euro

CryoFall (Survival) – 12,99 statt 19,99 Euro

Conan Exiles (Survival) – 11,99 statt 39,99 Euro

Elite Dangerous (Weltraum-MMO) – 6,24 statt 24,99 Euro

The Division (Shooter) – 7,49 statt 29,99 Euro

Destiny 2 Festung der Schatten (Shooter) – 9,99 statt 24,99 Euro

Wer generell nach neuen Spielen sucht, dem können wir unsere Liste mit den 15 besten MMOs und MMORPGs ans Herz legen.