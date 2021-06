Das MMORPG Swords of Legends erscheint im Juli: Alles zu Release, Vorbestellung, Preload

Mit Swords of Legends Online (SOLO) erscheint 2021 ein neues MMORPG aus China bei uns. Nun steht das offizielle Release-Datum fest. Wir von MeinMMO verraten alles rund um den Release und was euch genau in dem Spiel erwartet.

Wann erscheint Swords of Legends Online? Der Release findet am Freitag, den 9. Juli statt. Für welche Plattformen erscheint SOLO? Swords of Legends erscheint nur für den PC. Ihr könnt es über Steam, Epic oder den Client von Gameforge spielen. Gibt es zuvor noch eine Beta? Nein, ein weiterer Beta-Test ist nicht geplant. Wann beginnt der Preload? Wann der Preload für Swords of Legends startet, ist nicht bekannt. Allerdings können sich Vorbesteller bereits einige Tage vor dem Release einen Charakter erstellen und sich so ihren Wunschnamen sichern. Kann man Swords of Legends vorbestellen? Ja. Es gibt dazu 3 Pakete:

– Standardversion (€ 39,99)

– Deluxe Edition (€ 59,99)

– Collector’s Edition (€ 99,99) Warum sollte man vorbestellen? Swords of Legends ist ein Buy-to-Play-MMORPG. Ihr müsst also mindestens die Standardversion des Spiels kaufen. Vorbesteller jedoch erhalten vorab Zugang zum Charakter-Editor und einige kosmetische Items, die ihr verpassen würdet, wenn ihr das Spiel erst nach dem Release kauft. Was bringen die Vorbesteller-Versionen? Alle Vorbesteller erhalten eine Maske, einen besonderen Titel und eine spezielle Flagge.



Käufer der Deluxe Edition erhalten:

– Einen Goldenen Waffenskin

– Ein Goldenes Kostüm

– Eine besondere Frisur



Käufer der Collector’s Edition erhalten neben den Boni der Deluxe Edition:

– Ein Attentäter-Kostüm

– Feurige Flügel als Flugreittier

– Ein großes Housing-Paket

Einen ersten Einblick in das MMORPG bekommt ihr in diesem YouTube-Video von KiraTV, der das MMORPG während der Beta ausprobiert hat:

Neues MMORPG aus Asien setzt auf actionreiche Kämpfe, Dungeons und PvP

Was ist das für ein Spiel? Swords of Legends Online ist ein Themepark-MMORPG aus China. Ihr habt die Wahl aus 6 verschiedenen Klassen, mit denen ihr eine in verschiedene Zonen geteilte Welt erkunden könnt. Im Endgame setzt es auf:

Mehrere Dungeons und kurz nach Release sollen erste Raids kommen

7 Life Skills wie Kopfgeldjagden, Handwerk und Angeln

Verschiedene PvP-Modi, darunter Arena-Kämpfe und eine große Karte, auf der sich zwei Fraktionen ständig bekämpfen

Spieler-Housing

In China erschien das Spiel bereits 2019 und ist seitdem recht erfolgreich. So gab es bereits etliche große Updates, 3 neue Klassen und ein neues Level-Cap.

Für wen ist es interessant? Swords of Legends richtet sich vor allem an Fans von Themepark-MMORPGs, die das Asia-Setting zu schätzen wissen. Dabei setzt das MMORPG auf einen traditionell asiatischen Stil und verzichtet auf besonders knappe Outfits oder Loli-Charaktere.

SOLO überzeugt vor allem mit seinem actionreichen Kampfsystem, das eine Mischung aus Tab-Targeting und dem selbstständigen Anvisieren von Zielen darstellt.

Allerdings ist der Level-Prozess etwas langweilig und uninspiriert. Zudem stören sich einige am Open-World-PvP, das in Swords of Legends aber stark reguliert und hart bestraft wird. Während der gesamten Beta wurden wir lediglich einmal von einem anderen Spieler getötet.

Wir von MeinMMO haben das MMORPG bereits ausprobiert und ein ausführliches Fazit dazu niedergeschrieben: Ich habe 80 Stunden Swords of Legends gespielt und sage: „Das MMORPG ist viel besser, als ihr denkt“.